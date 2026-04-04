C'è aria di certezze in casa Cadi Antincendi Futura. Il presidente Nino Mallamaci ha già ufficializzato quello che i tifosi speravano: Simone Minnella anche il prossimo anno vestirà questi colori, insieme a lui, il portento Kadu. Parole che il diretto interessato accoglie con entusiasmo.



«Anch'io sono contentissimo di rimanere alla Futura il prossimo anno», esordisce Minnella, fresco di riconferma. «Per fortuna il processo di recupero sta arrivando al 100%. Piano piano, non c'è fretta, ma si arriva al clou del campionato».

Proprio sul recupero fisico, Minnella si mostra cauto ma fiducioso. «Sto molto meglio . Non saprei dire che sono al 100%, forse no, però l'importante è dare una mano alla squadra. Se il mister dice 30 secondi, 2 minuti, 5 minuti, quello che è, voglio dare il mio contributo». Un contributo che arriva nel momento più caldo della stagione, con l'obiettivo play-off nel mirino.



La squadra, intanto, si prepara alle ultime due partite, in trasferta con Sulmona, attuale seconda forza del torneo ed in casa con Giovinazzo. «Stiamo lavorando molto bene – spiega Minnella –. C'è un po' di rammarico forse per dei punti persi, soprattutto nel girone d'andata, perché guardando il girone di ritorno siamo primi in classifica. Però questo non conta nulla».



Due gli impegni che attendono la Futura: Gare che Minnella non ha dubbi a definire "due finali". «Non solo per noi, ma per tutte le squadre che devono conquistarsi i play-off. Siamo tutte lì vicine e quindi non si può lasciare nulla al caso, dobbiamo dare il 120%».



Sulla griglia play-off, il pensiero del numero uno della Futura è chiaro: zero distrazioni. «Chi vorremmo incontrare?–. Pensiamo solo a noi. Siamo abituati a pensare solo a noi. Per noi il Benevento vale il MascaLucia, anzi ci dobbiamo preoccupare più di noi stessi che degli altri».

Mister Martino in porta aspettando Paolo Parisi?. «Col mister è da tantissimo che ci conosciamo – rivela Minnella –. Abbiamo giocato anche insieme anche prima della Futura. Ha un sacco di esperienza e conosce questo sport da più di 20 anni. Solo con l'esperienza potrebbe parare ancora».