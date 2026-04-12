«È tutto pronto. Oggi, alle ore 16 al Palattinà, la Cadi Antincendi Futura campione del girone regolare dell'Under 19 e campionessa di Coppa, è pronta per le semifinali PlayOff.

Gara secca contro il Cetraro tra le mura amiche.

Sfida – si legge nella nota stampa della società – da non sottovalutare, nonostante la caratura tecnica ed atletica importante dei calcettisti di Mister Peppe Scopelliti.

Chi vincerà la sfida in questione, giocherà la gara tra la Gallinese e la Blinking di Soverato.

La formula è presto detta: chi vincerà il percorso calabrese andrà ad accedere alla fase interzonale verso le finali scudetto di categoria».