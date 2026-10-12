Under 19: Parte con il piede giusto la stagione della Cadi Antincendi Futura powered by Geremia Auto, che accompagnerà i nostri giovani talenti in questa intrigante avventura. I campioni in carica del campionato Under 19 non deludono le attese e, davanti al pubblico amico del Palattinà, superano senza appello la Reggio Futsal con un roboante 12-0.

Una gara a senso unico, quella andata in scena, che ha visto i padroni di casa imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. Il nuovo corso targato Peppe Alfarano — rientrante in giallo-blu — inizia nel migliore dei modi, con una prestazione che suona come un chiaro avvertimento a tutte le pretendenti al titolo.

Il primo tempo si chiude già sul punteggio di 5-0, con i protagonisti assoluti della prima frazione che rispondono ai nomi di Domenico Turiano, autore di una tripletta, e di Pedro Mendes, capace di siglare una doppietta.

Nella ripresa la musica non cambia. La Cadi Antincendi Futura continua sulla stessa scia, arrotondando il risultato con altri sette gol e fissando il punteggio finale sul 12-0. Una dimostrazione di forza e continuità che conferma lo stato di forma della squadra.

A chiudere la giornata sono le reti di Turiano (un gol nel secondo tempo), Mendes (2), Honorio (3), Torrini, Turiano e Zagari, per un totale che lascia poco spazio all'immaginazione.

Archiviato l'esordio con il sorriso, la Cadi Antincendi Futura è già proiettata al prossimo appuntamento. Il 18 ottobre 2026 i campioni in carica saranno di scena in casa del Blingink Soverato, con l'obiettivo di confermare quanto di buono mostrato in questa prima, convincente uscita stagionale.