Non si placano i botti di mercato neanche in questa primissima alba di agosto. A poche settimane dall'inizio dei raduni pre-stagionali, il calciomercato dilettantistico calabrese continua a regalare colpi di scena e innesti di spessore, infiammando sia il campionato di Eccellenza che quello di Promozione.

La Virtus Rosarno cala l'asso in difesa

Partendo dal massimo campionato regionale, continua a muoversi con grande decisione la Virtus Rosarno, che ha ufficializzato l’arrivo di Telmo Miguel Ramos Cardoso.

Il centrale difensivo arriva in maglia amaranto per garantire solidità e fisicità. Un profilo forte nei duelli individuali e nel gioco aereo. Un innesto tattico fondamentale per guidare la linea arretrata. Un vero e proprio "guerriero" pronto a difendere con determinazione i colori amaranto nella prossima stagione.

Sc Soverato scatenato

Spostando l'attenzione sul Girone B di Promozione, il San Nicola Chiaravalle Soverato non è da meno e prosegue la sua affascinante campagna di rinforzi, confermando a chiare lettere le proprie ambizioni di alta classifica.

La società ha reso ufficiale l'ingaggio del promettente difensore classe 2006 Pietro Matacera. Il diciottenne vanta già un curriculum di tutto rispetto per la sua età, con un passato nelle giovanili del Catanzaro e preziose esperienze nel campionato di Eccellenza con le maglie di Vigor Lamezia e StiloMonasterace.

Le buone notizie per il nuovo tecnico Pisano non finiscono qui: la rosa potrà contare ancora su Gonzalo Cataldo. L'attaccante, reduce da un campionato straordinario disputato la passata stagione nel ruolo di Under, è stato ufficialmente confermato ed è pronto a trascinare nuovamente il reparto avanzato a suon di prestazioni. I motori si stanno scaldando e le rose prendono forma. Con questi ultimi innesti, la sensazione è che il prossimo campionato regalerà uno spettacolo di altissimo livello fin dalle primissime giornate.