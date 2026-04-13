Il patron ed il presidente amaranto smentiscono di aver mai rilasciato interviste o dichiarazioni nei termini riportati
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A sinistra Virgilio Minniti, a destra patron Ballarino. Foto di Reggina1914.it
«I sottoscritti Antonino Ballarino e Virgilio Minniti, in riferimento ad articoli apparsi su alcune testate giornalistiche, smentiscono nel modo più categorico di aver mai rilasciato interviste o dichiarazioni nei termini riportati.
Tali contenuti risultano del tutto privi di fondamento e gravemente lesivi della loro immagine e reputazione, nonché di quella della Reggina.
Con la presente, si legge nella nota diffusa, si diffidano formalmente le testate interessate a voler provvedere con immediatezza alla rettifica di quanto pubblicato, con adeguato risalto, ai sensi della normativa vigente.
In difetto, i sottoscritti si riservano di adire le vie legali per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi».