La giovane atleta reggina conquista il titolo italiano di kick boxing nella categoria -42 kg ai campionati disputati a Jesolo, confermandosi tra le migliori promesse della disciplina
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Ancora un importante risultato nazionale per la Dekaju Kombat. Ai Campionati italiani cadetti di kick boxing disputati a Jesolo, la giovane atleta Berrad Nour ha conquistato il primo posto nella categoria -42 kg, confermandosi campionessa italiana per il secondo anno consecutivo.
Un traguardo che premia il lavoro svolto dalla società guidata dal maestro Demetrio Rosace e che conferma la crescita costante della giovane atleta, protagonista di una prestazione che le ha permesso di salire nuovamente sul gradino più alto del podio.
La vittoria ottenuta a Jesolo rappresenta un nuovo motivo d’orgoglio per la squadra Dekaju, da anni punto di riferimento nel panorama regionale e nazionale della kick boxing giovanile.