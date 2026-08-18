Il club biancoblù rinforza il roster con l’esterno classe 2002. Nell’ultima stagione al Cus Foggia ha viaggiato a 15,8 punti di media a partita

Nuovo innesto per la Dierre Basketball, che aggiunge talento e capacità realizzativa al proprio roster con l’arrivo di Umberto Indelicato. Esterno classe 2002, il nuovo giocatore biancoblù porta con sé un curriculum già ricco di esperienze tra Serie A2, B e C e, soprattutto, una spiccata propensione offensiva.

Indelicato è cresciuto cestisticamente ad Agrigento, muovendo i primi passi nella Fortitudo Agrigento. Un percorso iniziato molto presto e proseguito tra il Real Basket Agrigento in Serie C e l’esperienza in Serie B sotto la guida di coach Michele Catalani.

Nel suo percorso figura anche l’esordio in Serie A2 con Agrigento nel 2019, oltre alla partecipazione ai campionati giovanili d’Eccellenza. Successivamente ha maturato esperienza in C Gold a Isernia, continuando il proprio percorso di crescita.

Particolarmente significativa la stagione 2023-2024 disputata in Serie B2 con Barcellona Basket, dove Indelicato è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante, mantenendo una produzione offensiva in doppia cifra e mettendo in mostra le proprie qualità realizzative. Un biennio, quello a Barcellona, condizionato poi da un infortunio che lo ha costretto a fermarsi.

Nell’ultima stagione è tornato protagonista in Serie C pugliese con il Cus Foggia, chiudendo con una media di 15,8 punti a partita. Numeri che confermano una delle caratteristiche principali del nuovo acquisto della Dierre: la capacità di trovare il canestro con continuità.

Esterno tiratore, Indelicato può rappresentare una soluzione offensiva importante per la formazione biancoblù grazie al tiro dalla distanza e all’esperienza accumulata nonostante la giovane età.

La Dierre aggiunge così un altro tassello al proprio progetto, puntando su un giocatore ancora giovane ma già abituato a confrontarsi con categorie e campionati di livello. Per Indelicato si apre adesso una nuova esperienza con la maglia biancoblù, con l’obiettivo di mettere punti e qualità al servizio della squadra.