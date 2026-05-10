Una notte da incorniciare per Aleksa Petrovic e per la Dierre Basketball Reggio Calabria. Nel match decisivo per l'accesso alle semifinali, i reggini hanno superato un ostico Comiso con una prestazione maiuscola, trascinati dal proprio numero uno, autore di una gara da MVP. Il finale regala gioia, liberazione e la consapevolezza di aver compiuto un passo fondamentale in un percorso fatto di crescita e sacrificio.

Ma la strada non si ferma qui. Ora la Dierre è attesa da una sfida classica e affascinante: contro Gela Basket, per un posto che vale l'ultimo atto della post-season. Una gara che sa di rivincita, di storia, e che Petrovic – che lo scorso anno ha potuto solo guardare da spettatore a causa di un brutto infortunio – vuole vivere da protagonista.

Aleksa Petrovic ai margini del parquet si è fermato per raccontare emozioni, pensieri e obiettivi. Con gli occhi ancora lucidi e il fiatone di chi ha corso più del solito – forse più per raggiungere il proprio angolo di tifo che per la schiacciata del ko – ha regalato parole sincere e cariche di passione.

«Prima di tutto voglio fare i complimenti a Comiso: una squadra ottima, mi sono divertito tanto. La partita non era facile, non era facile una gara di playoff. Loro sono arrivati terzi, hanno fatto un ottimo lavoro. Noi in queste tre settimane – diciamo di "riposo" – ci siamo preparati bene e alla fine è andata com'è andata. L'abbiamo portata a casa. Faccio i complimenti ai miei compagni, a tutto lo staff tecnico e agli allenatori, tutti quanti».

Una partita che sapeva di riscatto, dopo qualche difficoltà nella seconda fase. Un match bello da vedere contro un avversario tosto che ha provato sempre a ricucire, con le triple di Iurato e Lamal. Ma la Dierre ha risposto con grande concretezza. «Conferma Petrovic – Loro hanno giocato benissimo, mi sono divertito, è stata una bellissima partita. Alla fine abbiamo giocato meglio noi e l'abbiamo portata a casa».

Due i momenti che resteranno negli highlights: il tiro da tre dalla trequarti e la schiacciata sul bellissimo assist di Roberto Cernic. Quale è il più bello? «Forse la tripla – ammette Petrovic – perché era negli ultimi 5 minuti, la schiacciata, seppur bella, l'ho fatta da solo, quindi ci sta. Ma Roberto ha fatto un passaggio bellissimo, c'è da dire. Ha fatto tutto lui, praticamente ero da solo».

Ora il pensiero corre alla semifinale, e al nome che fa tremare i polsi e battere il cuore: Gela. «La sfida è bella tosta – avverte Petrovic – Gela è una bellissima squadra. Penso che prima di tutto ci divertiremo. Abbiamo dieci giorni, ci dobbiamo preparare, non dobbiamo sottovalutare nessuno. Testa alta, andiamo avanti e vediamo dove ci porta la strada».

Nelle sue parole spunta anche un ringraziamento speciale. «Il merito è di Douglas Marini. Il talismano. Un saluto a Douglas, nostro ex compagno di squadra, che è venuto a vederci. Tifava per voi in maniera importante».