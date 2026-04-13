Amaro ma non troppo in casa Dierre Basketball Reggio Calabria dopo la sconfitta maturata contro l'Alfa Catania, capolista del campionato. Al PalaBenvenuti, campo inedito per molti ma non per il tecnico Francesco Inguaggiato che ci giocò più di trent’anni fa, la squadra reggina ha retto per tutto il match, è rientrata fino a -4 nel finale, ma alla fine ha dovuto cedere il passo a una corazzata che ha saputo sfruttare ogni momento chiave della partita. A fare il punto della situazione, a fine gara, è proprio coach Inguaggiato, Sulla gara contro l'Alfa Catania, Inguaggiato è stato lucido e sincero: «Loro sicuramente hanno meritato di vincere. Noi siamo stati in partita nei primi due quarti, abbiamo iniziato bene. Poi nel terzo e nel quarto quarto abbiamo avuto di nuovo un colpo di coda: siamo tornati a -4. Poi c'è stato un tecnico che ci ha un po' spezzato le ali». Nonostante la sconfitta, il coach non ha voluto recriminare nulla ai suoi: «Merito a loro e un plauso ai ragazzi, perché hanno dato tutto. Non ho niente da recriminare sul loro atteggiamento e sul modo in cui hanno giocato la partita, come hanno lottato».

Il tecnico ha scelto di vedere il lato positivo nonostante il ko: «Bicchiere sicuramente mezzo pieno nonostante la sconfitta. È presto per fare bilanci, anche perché entreremo nella fase dei playoff, dove tutto può succedere. Con la speranza di trovare chiaramente Jovan Miljanić». Proprio l'assenza di Jovan si è fatta sentire, così come dall'altra parte mancava Budris. Due assenze pesanti che hanno inevitabilmente condizionato gli equilibri.

«I miei devono continuare a lavorare a testa bassa e crederci. Assolutamente, non c'è altra medicina. I playoff, a prescindere dalla posizione in cui arriveremo, dobbiamo lottarli al meglio delle tre. Abbiamo l'organico, se recuperiamo un paio di giocatori che possono darci una mano». Uno dei nodi della gara è stato ancora una volta il capitolo falli, con particolare riferimento a Donati: «Donati ha avuto un'altra volta problemi di falli che non gli permettono – giustamente o ingiustamente – di entrare in partita. I falli lo condizionano molto». . Il tecnico ha chiuso con un pensiero che sa di rimpianto costruttivo: «Sono contento dei ragazzi. Se avessimo avuto questa determinazione in altre partite, forse avremmo due punti in più adesso». Un messaggio di fiducia verso il gruppo, consapevole che la strada è ancora lunga e che il meglio, con il recupero degli infortunati e lo spirito giusto, può ancora arrivare.