I bianco-blu cercano riscatto e punti playoff dopo il ko di Giarre, contro la capolista guidata da Zecevic

Sabato di grande sfida. L’anno scorso valse la finalissima del campionato.

La Dierre ha grande voglia di dimostrare tutta la propria caratura, superare con orgoglio il brutto momento e la nuova sconfitta pre-Pasquale a Giarre,e far capire che, al PlayOff, tutto potrà succedere.

Alle ore 19, sul terreno inedito del Palabenvenuti, in località Botteghelle,complice l’indisponibilità del Palacalafiore, i bianco-blu di Coach Inguaggiato sfidano l’Alfa Basket Catania.

94 a 74 nella sfida di andata per i rosso-azzurri.

Coach Zecevic, confermatissimo, ha praticamente blindato la vetta del ranking.

Abramo è il condottiero, Budrys il leader offensivo, Drigo una variabile pazzesca, Lafitte, Mihajlovic,Arena,Pennisi,Patanè sono giocatori collaudati ed affidabili.

La Dierre può e deve reagire facendo gruppo e ritrovando certezze.

A sole due giornate dal termine, i bianco-blu sono minimo sesti ma possono e devono migliorare il proprio piazzamento in autentico groviglio di classifica.

Arbitrano Antonio Cantarella di Giarre e Matteo Gazzara di Messina.

Classica diretta sul media-partner Rac con telecronaca di Giovanni Mafrici.