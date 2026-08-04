A circa un mese dall'inizio del campionato di Promozione B, la Bovalinese scuote con forza il calciomercato dilettantistico e scopre le carte. La campagna acquisti del club amaranto punta senza mezzi termini in alto e si arricchisce di due innesti di assoluto livello che uniscono gioventù, talento ed esperienza pluridecorata.

Il colpo da novanta: l'arrivo di Matteo Carbone

Ci sono acquisti che portano entusiasmo, altri che garantiscono esperienza, e poi ci sono innesti capaci di portare entrambe le cose. L'ingaggio di Matteo Carbone rientra a pieno titolo in quest'ultima categoria. Si tratta di uno dei bomber più prolifici, vincenti e rispettati dell'intero panorama calcistico calabrese.

Cresciuto nel Marina di Gioiosa Jonica, debutta in Promozione ad appena 16 anni trovando subito la rete. Tra il 2010 e il 2012 firma ben 45 gol in 62 presenze. In seguito trascina il Roccella alla vittoria di Eccellenza e Supercoppa Calabria, per poi guidare la Cittanovese al trionfo nei playoff con 20 reti stagionali. Nel 2017 entra nella storia del Locri conquistando Campionato, Coppa Italia regionale (con doppietta in finale) e Supercoppa. Successivamente è protagonista al Brancaleone, trascinando la squadra alla vittoria della Promozione a suon di gol.

Le sue prime parole in amaranto sono cariche di motivazione: «Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura in una piazza prestigiosa come Bovalino, dove ho tanti amici. Spero di aiutare questa società a tornare nel campionato che merita».

Linea verde di qualità con Cinanni

Accanto all'esperienza del grande attaccante, la società amaranto dimostra una visione lungimirante blindando il reparto Under con l'ingaggio di Francesco Pietro Cinanni (classe 2007).

Terzino moderno, dinamico e con una spiccata propensione alla spinta offensiva, Cinanni fa della tenacia e della corsa le sue armi migliori. Dopo i primi passi nell'Audax Bovalino, si è formato nel settore giovanile della Vibonese (fino all'Under 17), per poi assaggiare il calcio dei grandi con le maglie di Ardore e Academy.

Il club amaranto accoglie così un giovane cresciuto "in casa", pronto a dare tutto per la maglia della propria città: «Questa maglia ha una storia importante. Giocherò in casa e non vedo l'ora di lottare su ogni pallone per onorarla dal primo all'ultimo minuto».