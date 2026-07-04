Il club amaranto puntella il centrocampo di mister Parentela con il classe 2001, fresco vincitore del campionato con il Melfi: «Felice di essere in una società così seria».
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
La Deliese non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. Dopo aver ritrovato il massimo campionato regionale di Eccellenza a distanza di circa vent'anni dall'ultima volta, la neopromossa compagine amaranto sta costruendo tassello dopo tassello una rosa competitiva e di assoluto livello.
L'ultimo grande colpo in ordine di tempo risponde al nome di Tomas Santos. Il centrocampista, classe 2001, arriva per rinforzare la linea mediana e si mette da subito a disposizione del tecnico Andrea Parentela. Nonostante la giovane età (25 anni ancora da compiere), Santos vanta già un curriculum importante e l'abitudine a palcoscenici vincenti: è reduce infatti dal trionfo nell'ultimo campionato di Eccellenza con la maglia del Melfi, dopo aver indossato in precedenza la prestigiosa maglia del Matera.
Le prime parole in amaranto
Il neo-acquisto si è detto subito entusiasta della sua nuova avventura in Calabria, spendendo parole al miele per l'ambiente e la piazza: «Sono veramente felice di essere alla Deliese perché ho trovato una società seria e professionale. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni. Mi hanno inoltre parlato di una tifoseria straordinaria e non vedo l'ora di conoscerla».
L'innesto di Santos conferma la linea societaria della Deliese: inserire elementi di qualità, freschezza atletica e con una mentalità già abituata a vincere. Con l'arrivo del centrocampista ex Melfi, mister Parentela si assicura una pedina fondamentale per geometrie e dinamismo, pronta a infiammare il pubblico amaranto nella stagione del grande ritorno in Eccellenza.