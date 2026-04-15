Gli amaranto di coach Polimeni cercano un’altra impresa dopo la Coppa Italia A3 e chiamano a raccolta i tifosi

La Domotek dei record vuole sognare ancora. Tutta Reggio Calabria è invitata nell’”Altra Reggio”.

La Domotek chiama a raccolta il proprio nutrito gruppo di tifosi in trasferta, tutti i residenti al Nord.

Si può scrivere la storia dello sport reggino, ancora una volta, dopo aver alzato al cielo, il primo trofeo per uno sport di squadra cittadino a livello nazionale, la Coppa Italia Del Monte di Serie A3.

I pallavolisti di Mister Polimeni giocano l’atto finale di una lunga saga, partita contro la Conad Reggio Emilia in quel di Belluno in occasione delle finali di Coppa Italia Del Monte con una rimonta memorabile ed incredibile per gli amaranto.

Nella serie di Spareggio per la A2 ha prevalso il fattore campo.

3-1 e 3-0 per la Conad al Palabigi.

3-0 secco in gara 2 e gara 4 per gli amaranto al Palacalafiore.

Entrambe le squadre, regine dei rispettivi gironi, non possono sbagliare.

Alle ore 20.30 di mercoledì 15 aprile 2026 si può scrivere la storia.

Sfida a scacchi tra due Coach, Polimeni e Zagni. Squadre che si conoscono a menadito.

Sfida di nervi, tecnica ed emozioni.

Ricordiamo agli appassionati che chi perderà gara cinque non verrà eliminato ma, riprenderà il Playoff dalla semifinale contro la peggiore (come classifica della stagione regolare) delle qualificate, ovvero l’avversaria degli amaranto nella passata stagione sempre in semifinale playoff, il team piemontese di Aqui Terme che, a sorpresa ha eliminato Castellana Grotte.

Conad Reggio Emilia e Domotek Volley giocheranno ancora una volta anche domenica 19 aprile in occasione della Supercoppa di categoria sempre al Palabigi alle ore 17.

Arbitrano i signori Roberto Russo e Antonio Giovanni Marigliano.

Classica diretta, gratuita, sul canale YouTube di Legavolley.