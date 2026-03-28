La febbre della pallavolo continua a salere in città. Dopo la visita di Fefè De Giorgi e l'entusiasmo generato dalla finale playoff, il direttore generale della Domotek Volley, Marco Tullio Martino, alza ulteriormente l'asticella in vista dell'appuntamento di domenica al Palacalafiore. Gara 2 della finale contro la Conad Reggio Emilia vale una stagione intera, e l'ambiente si prepara a vivere un altro pomeriggio di grande sport.

«Sì, domenica sarà un altro pomeriggio di grande sport al Palacalafiore – ha esordito Martino –. Vediamo l'ora di allestire tutto quello che serve per ospitare un grande match, gara 2 di una finale per approdare in A2. È sempre qualcosa che emoziona e che ci fa vivere la vigilia con questo particolare brio che fa piacere».

Sull'avversaria di turno, la Conad Reggio Emilia, Martino non ha dubbi: sarà una battaglia punto a punto. «La sensazione durante la partita è stata quella di essere pronti ad affrontare una serie che sarà tutta, secondo me, punto a punto, set a set. Sono partite bellissime, innanzitutto grazie alla grande qualità di entrambe le compagini. Reggio Emilia mi ha impressionato in positivo, ma lo sapevamo: è una corazzata allestita per fare il salto di categoria. Ma noi abbiamo già dimostrato a Belluno che possiamo tenere testa sportivamente a una grande squadra, per cui sarà un testa a testa fino alla fine. Ovviamente lo speriamo».

L'appuntamento di domenica si inserisce in un momento di straordinaria vitalità per l'intero movimento pallavolistico reggino. «Ovviamente ricordiamo che adesso inizierà la post season della C maschile e ci sarà il play-off gara 2 della C femminile che tante soddisfazioni sta dando – ha ricordato Martino –. Siamo all'interno di una stagione pallavolistica importantissima. C'è il mister della nazionale italiana e c'è ovviamente rappresentanza Domotek con Cesare Pellegrino, con Billy Gurnari che è anche vicepresidente regionale della FIPAV».

Secondo Martino, Reggio Calabria sta dimostrando una voglia di pallavolo che va ben oltre i risultati della prima squadra. «Noi siamo contenti perché contribuiamo nel nostro piccolo sempre di più ad allargare i confini di conoscenza, di esplorazione. Siamo felici di quello che stiamo facendo. Oggi questa giornata manifesta una tappa importante in questo percorso di crescita. Noi stiamo con grande entusiasmo vivendo questa giornata, ci sentiamo protagonisti, ci sentiamo partecipi di un movimento che in questo momento sta godendo di altissima credibilità, tanta qualità. Per cui bene così».

A chi gli chiede perché valga la pena venire al Palacalafiore, magari per la prima volta, Martino risponde con la passione di chi ogni domenica vive lo spettacolo da dentro. «Ma perché credo passerebbe un pomeriggio veramente speciale. Io ho ricevuto tanti ringraziamenti da parte di chi avevo provato con grande insistenza a convincere a venire a vedere quella che è una partita di Serie A di pallavolo. Perché al di là dello spettacolo in campo, ci sono due grandissime squadre che forniscono sempre ogni domenica un altissimo livello di pallavolo, tanta qualità, tanta quantità. Con tutto quello che poi è allestito all'esterno di questa partita, veramente il risultato che sta venendo fuori è quello del godimento di uno spettacolo sempre più entusiasmante».

L'appuntamento è per domenica al Palacalafiore. Il conto alla rovescia è iniziato. E con le parole del direttore generale, la carica è già alle stelle.