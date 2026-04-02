Il direttore generale celebra l’impresa e l’atmosfera sugli spalti, elogiando Polimeni e i protagonisti della vittoria

«Emozione e partecipazione da record»: il Direttore Marco Tullio Martino esalta il pubblico e la squadra dopo l’impresa di gara due.

«Le emozioni sono ancora più grandi rispetto all’anno scorso». Con queste parole, cariche di autentica commozione, il Direttore Generale della Domotek Volley Reggio Calabria, Marco Tullio Martino, ha commentato a caldo l’ennesima prestazione da applausi dei suoi ragazzi, al termine di una partita definita senza mezzi termini come «storica».

Martino non ha nascosto l’orgoglio per quanto visto sul parquet e, soprattutto, sugli spalti. Il filo conduttore del suo intervento è stato il legame sempre più intenso e viscerale tra la squadra e la città.

L’Avvocato ha voluto subito sottolineare il salto di qualità compiuto dall’ambiente, andando oltre i semplici numeri degli spettatori. «Ho visto un pubblico super coinvolto – ha esordito Martino. Siamo stati testimoni oggi di un ulteriore step di questa città, di questo meraviglioso pubblico, sempre più appassionato, sempre più presente».

Secondo il DG, il vero valore aggiunto è proprio la qualità della partecipazione: «Al di là dei numeri, è la partecipazione che fa piacere e che inorgoglisce i ragazzi. Vedo gente felice, contenta di aver trascorso una domenica in famiglia a tifare questa squadra».

Il riferimento alla partita della Domotek non poteva che essere dirompente. «Ci hanno regalato un’altra serata memorabile», ha proseguito Martino, rivelando l’importanza psicologica dell’incontro.

«Alla vigilia l’avevamo descritta come forse la partita più importante della storia della Domotek Volley Reggio Calabria, ovviamente tolta la finale di Coppa Italia di Serie A3 Del Monte vinta a Belluno. Ogni partita è la più importante, ma questa la sentivamo tantissimo per l’ambiente. Oggi è stato incredibile condividere con tutti queste gesta, questa prestazione sotto gli occhi della nostra città».

Nel suo intervento, Martino ha speso parole al miele per l’allenatore, Mister Polimeni, spesso restio a ricevere elogi personali ma ormai artefice indiscusso di questa cavalcata. «Mister Polimeni ha una lettura di partita, di formazione e di settimana sempre impeccabile. Lui non ama che si parli di sé, ma come facciamo a non dargli atto di quello che sta creando?».

La proposta, lanciata con un sorriso, è gustosa: «Dovremmo parlare con l’organizzazione per dargli il premio di miglior in campo qualche volta, senza dirgli niente. Oggi ha dimostrato una grandissima capacità di lettura: l’impatto iniziale è stato determinante così come gli inserimenti di Innocenzi e Mancinelli».

Infine, il Direttore Generale ha voluto elogiare due singoli, simbolo della forza del gruppo. «Oggi Andrea Innocenzi ha fatto una partita monumentale – ha dichiarato – e di Matteo Mancinelli non ne parliamo. Ma il merito è della preparazione nei dettagli. Avevo visto tutta la settimana i ragazzi determinati, concentrati, senza aver perso il sorriso dopo la sconfitta di sette giorni fa a Reggio Emilia. Hanno dimostrato sul campo come si svolta subito».

Prima di salutare, Martino ha lanciato un messaggio affettuoso e carico di speranza a tutti i tifosi, in vista delle prossime, cruciali sfide. «Buona Pasqua pallavolistica a tutti – ha concluso –. Una Pasqua in Emilia per gara tre. Grazie davvero a questi magnifici ragazzi e grazie al mister».