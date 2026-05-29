La promozione è stata la ciliegina sulla torta di una stagione perfetta. La Domotek Volley festeggia ancora il trionfo che vale l’approdo in categoria superiore, e tra i protagonisti assoluti di questa cavalcata spicca lo schiacciatore Giulio Parrini, ormai ribattezzato dai tifosi come il “Talismano” della squadra. Parrini, infatti, venne promosso anche due anni fa con la maglia del Lagonegro.



«È andata bene. Abbiamo finito bene, quindi direi che ha funzionato denominarmi “Il talismano” sin da inizio anno. Potete anche continuare a chiamarmi così». Una stagione difficile ma bellissima, come la definisce lui stesso: «Abbiamo fatto un grande campionato, un’ottima serie di playoff, anche la serie con Reggio Emilia ci ha fatto crescere ed anche li ci siamo andati vicinissimi. Poi la chiusura del cerchio è stata domenica al Palacalafiore con Belluno, portando a casa la promozione».

Il trionfo assume i contorni dell’epopea. «Un triplete storico» che si unisce alla Coppa Italia ed alla Supercoppa. E Parrini non nasconde l’emozione: «Abbiamo scritto la storia della pallavolo in città ed anche a livello nazionale.Siamo entusiasti». Ma il momento più bello? Non solo la vittoria. Il gesto dei tifosi lo ha sorpreso: «Non mi era mai capitato di essere stampato su un cartellone così gigante portato dai bambini in campo. Mi ha fatto molto piacere, mi han fatto più “grosso” di quello che sono. Stavo guardando il bicipite! All’inizio cercavo di capire cosa fossero, poi mi hanno galvanizzato».

A chi dedica questo successo? «A tutti quelli che ci sono stati vicini, alla squadra, a noi personalmente a tutto il gruppo squadra dal primo all’ultimo, al Mister Polimeni ed ai tecnici. È stato importante il lavoro di tutti».