La Domotek più bella dell’anno pareggia i conti nella serie. Record di pubblico al Palacalafiore. Atmosfera esaltante e gara dominata fin dal primo punto.

Mancinelli è la rivelazione della serata con una prestazione da sogno.

Significativo Innocenzi sotto rete.(Basilari Saitta,Laganà,Lazzaretto e De Santis<).

E’ il gruppo amaranto che stupisce e domenica prossima, nel giorno della Santa Pasqua alle ore 17 proverà a firmare il vantaggio nella serie al PalaBigi di Reggio Emilia.

Esaltazione per il pubblico locale, autentico uomo in più per gli amaranto.

La Conad è stata, realmente mai in partita veramente, soccombendo all’arrembante voglia di vincere dei reggini.





Innocenzi e Mancinelli le novità dei sei di Mister Polimeni.

Sighinolfi e Barone, Chevalier e Milan con Santambrogio al palleggio e Mazzon.



4-0 a firma Domenico Laganà.

Muro imperioso di Luca Presta.

6-1 con la pipe di Lazzaretto.

Reazione ospite con Barone(9-5).

Andrea Innocenzi per il 10 a 5.

Mancinelli per l’undici a cinque

Lazzaretto firma il 13 a 7.

Laganà con l’ace 15 a 7..

Terzo ace per Laganà(18-7).

20-7 con il muro di Lazzaretto.ed un colpo sotto rete sempre del numero 23.

Una grande difesa di De Santis fornisce un pallone d’oro per Mancinelli che chiude i conti con un primo set dominato.





Chevalier firma il primo punto del secondo set.

1-1 a firma Mancinelli.

1-2 con Mazzon in evidenza.

1-3 con il concreto Sighinolfi.

2 a 3 con Laganà concreto.

Reggio Calabria insegue con Lazaretto(3-4).

5-5 con il punto di Mancinelli.

Vantaggio reggino con Luca Presta.

Martin Chevalier pareggia ancora.

Bella, la schiacciata di Laganà per il 9 a 8.

Reazione di Rocco Barone e risposta di Innocenzi:regna l’equilibrio.

11-10 punto di Lazzaretto.

MancinelliI firma il 13 a 12.

Ancora Laganà per il massimo vantaggio nel set(15-12)

16-12 con Mancinelli in hype.

Presta e Innocenzi spadroneggiano sotto rete.

Pippo Sant’Ambrogio si scatena in esecuzione.

Si esalta anche Mancinelli per il 19 a 14.

Mancinelli firma l’ace del 21 a 15.

Emozionante il 23 a 16.

24-16 al set point con un grande lavoro a muro-

25-17 dopo l’errore al servizio di Mian.



Innocenzi parte forte nel terzo set.

3-1 con Presta in evidenza.

Mancinelli è scatenato con Lamezia pipe.

6-4 con Luca Presta in esecuzione

Enrico Lazzaretto con l’ace del 8 -4.

Saitta in esecuzione, bellissima per il 10 a 7.

Chevalier firma l’ace del 10 a 9.

12-9 con l’ace di Mancinelli.

Sighinolfi non molla per il 13 a 11.

SantAmbrogio avvicina i suoi sul 14 a 12.

Mancinelli è assoluto:15 a 12.

Albeghini è l’uomo del doppio ace che riavvicina la Conad(15-15).

Mancinelli sempre lui, mura e firma il nuovo vantaggio.

Mian in esecuzione per il 16 pari.

Domenico Laganà in risposta per il 17 a 16.

Mian ancora in volo per il quarto punto nel set e la parità

Mancinelli firma il 19 a 17.

Muro di Innocenzi per il 20 a 18.

22-19 con Luca presta ben imbeccato da Saitta.

Mian sigla ancora il punto del uno due.

Lazzaretto per il 23 a 20.

Matchpoint dopo un errore di Chevalier:





Domotek Volley-Conad Reggio Emilia 3-0

(25-11,25-17,25-21)

Domotek:De Santis,Mancinelli 17,Spinello,Zappoli,Presta 9,Lopetrone,Saitta 1,Motta,Innocenzi 6,Ciaramita,Laganà 13,Lazzaretto 11,Rigirozzo,Parrini.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo

Conad.Bertoni,Signorini,Bigozzi,Chevalier 11,Marini,Scaltriti,Barone 5,Mian 9,Alberghin 2i,Catellani,Sighinolfi 5,Sanguanini,Zecca,Mazzon 4,Sant’Ambrogio 3.All Zagni Ass Fanuli

Arbitrano Claudia Lanza di Napoli e Giovanni Ciaccio di Altofonte(Pa).