Record di pubblico al PalaCalafiore e prestazione dominante degli amaranto: Mancinelli protagonista assoluto, ora la sfida si sposta a Reggio Emilia per gara decisiva
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La Domotek più bella dell’anno pareggia i conti nella serie. Record di pubblico al Palacalafiore. Atmosfera esaltante e gara dominata fin dal primo punto.
Mancinelli è la rivelazione della serata con una prestazione da sogno.
Significativo Innocenzi sotto rete.(Basilari Saitta,Laganà,Lazzaretto e De Santis<).
E’ il gruppo amaranto che stupisce e domenica prossima, nel giorno della Santa Pasqua alle ore 17 proverà a firmare il vantaggio nella serie al PalaBigi di Reggio Emilia.
Esaltazione per il pubblico locale, autentico uomo in più per gli amaranto.
La Conad è stata, realmente mai in partita veramente, soccombendo all’arrembante voglia di vincere dei reggini.
Innocenzi e Mancinelli le novità dei sei di Mister Polimeni.
Sighinolfi e Barone, Chevalier e Milan con Santambrogio al palleggio e Mazzon.
4-0 a firma Domenico Laganà.
Muro imperioso di Luca Presta.
6-1 con la pipe di Lazzaretto.
Reazione ospite con Barone(9-5).
Andrea Innocenzi per il 10 a 5.
Mancinelli per l’undici a cinque
Lazzaretto firma il 13 a 7.
Laganà con l’ace 15 a 7..
Terzo ace per Laganà(18-7).
20-7 con il muro di Lazzaretto.ed un colpo sotto rete sempre del numero 23.
Una grande difesa di De Santis fornisce un pallone d’oro per Mancinelli che chiude i conti con un primo set dominato.
Chevalier firma il primo punto del secondo set.
1-1 a firma Mancinelli.
1-2 con Mazzon in evidenza.
1-3 con il concreto Sighinolfi.
2 a 3 con Laganà concreto.
Reggio Calabria insegue con Lazaretto(3-4).
5-5 con il punto di Mancinelli.
Vantaggio reggino con Luca Presta.
Martin Chevalier pareggia ancora.
Bella, la schiacciata di Laganà per il 9 a 8.
Reazione di Rocco Barone e risposta di Innocenzi:regna l’equilibrio.
11-10 punto di Lazzaretto.
MancinelliI firma il 13 a 12.
Ancora Laganà per il massimo vantaggio nel set(15-12)
16-12 con Mancinelli in hype.
Presta e Innocenzi spadroneggiano sotto rete.
Pippo Sant’Ambrogio si scatena in esecuzione.
Si esalta anche Mancinelli per il 19 a 14.
Mancinelli firma l’ace del 21 a 15.
Emozionante il 23 a 16.
24-16 al set point con un grande lavoro a muro-
25-17 dopo l’errore al servizio di Mian.
Innocenzi parte forte nel terzo set.
3-1 con Presta in evidenza.
Mancinelli è scatenato con Lamezia pipe.
6-4 con Luca Presta in esecuzione
Enrico Lazzaretto con l’ace del 8 -4.
Saitta in esecuzione, bellissima per il 10 a 7.
Chevalier firma l’ace del 10 a 9.
12-9 con l’ace di Mancinelli.
Sighinolfi non molla per il 13 a 11.
SantAmbrogio avvicina i suoi sul 14 a 12.
Mancinelli è assoluto:15 a 12.
Albeghini è l’uomo del doppio ace che riavvicina la Conad(15-15).
Mancinelli sempre lui, mura e firma il nuovo vantaggio.
Mian in esecuzione per il 16 pari.
Domenico Laganà in risposta per il 17 a 16.
Mian ancora in volo per il quarto punto nel set e la parità
Mancinelli firma il 19 a 17.
Muro di Innocenzi per il 20 a 18.
22-19 con Luca presta ben imbeccato da Saitta.
Mian sigla ancora il punto del uno due.
Lazzaretto per il 23 a 20.
Matchpoint dopo un errore di Chevalier:
Domotek Volley-Conad Reggio Emilia 3-0
(25-11,25-17,25-21)
Domotek:De Santis,Mancinelli 17,Spinello,Zappoli,Presta 9,Lopetrone,Saitta 1,Motta,Innocenzi 6,Ciaramita,Laganà 13,Lazzaretto 11,Rigirozzo,Parrini.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo
Conad.Bertoni,Signorini,Bigozzi,Chevalier 11,Marini,Scaltriti,Barone 5,Mian 9,Alberghin 2i,Catellani,Sighinolfi 5,Sanguanini,Zecca,Mazzon 4,Sant’Ambrogio 3.All Zagni Ass Fanuli
Arbitrano Claudia Lanza di Napoli e Giovanni Ciaccio di Altofonte(Pa).