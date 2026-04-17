La sconfitta in Gara 5 dello spareggio promozione contro la Conad Reggio Emilia brucia ancora, ma in casa Domotek Volley non c’è tempo per piangersi addosso. Il direttore sportivo Cesare Pellegrino analizza a caldo la sfida che ha chiuso il sogno A2 dalla porta principale, ma guarda già con determinazione ai prossimi impegni, a partire dalla finalissima della Del Monte Supercoppa di categoria.Dopo la competizione nazionale, in campo domenica 19 aprile 2026 si giocherà il primo turno di semifinale Playoff, per accedere alla Serie A2, contro Aqui Terme, con il primo turno programmato a Valenza in casa dei piemontesi il 25 aprile ed il return match il primo maggio 2026 al Palacalafiore con la formula del Golden Set.



«Complimenti alla Conad. Che sfida è stata? Partiamo da qui: complimenti a Reggio Emilia per la promozione diretta, ma è stata una sfida bellissima, palla su palla giocata, una serie che ha visto sempre sia Reggio Emilia che la nostra squadra protagoniste. Assolutamente un plauso mi tocca di cuore ai tifosi che anche sono stati numerosi, ci hanno sostenuti nonostante il mercoledì alle 8:30 della partita. Quindi un caloroso saluto a loro».



Un’eliminazione amara, ma vissuta con la consapevolezza di aver lottato alla pari contro una corazzata. «È stata una serie epica – sottolinea Pellegrino – che porteremo tutti nel cuore contro un grande avversario. Tocca resettare, già partire domenica. Non sarà facile, ma lo sport è anche questo: onore all’avversario e si riparte».



«Noi adesso ripartiamo: domenica giochiamo contro Reggio Emilia, ancora al Palabigi, ci giochiamo questa Supercoppa. Sicuramente ci teniamo a fare bella figura, a fare una gran finale. E non bisogna dimenticare il nostro percorso positivo fino adesso. Poi settimana successiva iniziamo questa fase di play-off. Mai buttarsi giù».



«Intanto speriamo di recuperare Mancinelli che è stato sfortunato. Già la seconda palla del primo set ha avuto un infortunio che adesso si valuterà. Ci aspettiamo il nostro caloroso pubblico reggino che ci sta accompagnando e ci ha accompagnato per tutto il campionato. Quindi andiamo avanti.Si riparte, e lo faremo con la stessa fame di prima».