Mercoledì 15 aprile 2026, la Domotek può scrivere la storia: chi vincerà la decisiva gara 5 otterrà la vittoria del campionato ed il salto di categoria
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Le parole per descrivere questo progetto, questa squadra e questo seguito tutto colorato di amaranto sono veramente in fase di esaurimento.
Nuovamente tre a zero a cospetto dei 5 mila e più di un Palacalafiore dove volge verso il riempimento anche il terzo anello.
Pareggiata la serie contro la corazzata Conad Reggio Emilia.
Clima di fair play ed una cartolina meravigliosa davanti agli occhi dei vertici di Lega Volley, il Presidente Massimo Righi,il Manager Franco Da Re, accanto al vice-Presidente Fipav Sità.
Conad più combattiva rispetto a gara due, amaranto tonici con Innovenzi,Mancinelli,Laganà,Lazzaretto,Presta un suberbo De Santis in ricezione, seguendo le direttive di Davide Saitta al palleggio vince e riapre la serie.
Mercoledì 15 aprile 2026, la Domotek può scrivere la storia: chi vincerà la decisiva gara 5 tra le due Reggio, infatti, otterrà la vittoria del campionato ed il salto di categoria.
La cronaca
1-0 a segno Mancinelli.
2-0 con Lazzaretto al top.
2-1 a firma Barone.
4-2 con Presta galattico ben servito da Saitta. Doppo Chevalier per il 5-5.
6-5 con Lazzaretto a segno in pipe.
6-6 con Mazzon che firma il pari.
7-6 con il vantaggio a firma di Innocenzi.
Chevalier la impatta ancora.
Nuovo vantaggio con Laganà in evidenza.
Più due Reggio Calabria con Lazzaretto in evidenza, molto bene De Santis.
12-9 da Saitta a Laganà.
12-11 dopo l’ace di Mian.
Terzo Mancinelli per il più 4.
Errore di.Mian per il 18 a 13.
Grande difesa di De Santis per il nuovo allungo 19-13(Laganà a punto).
Ace di Andrea Innocenzi.22-17 con l'errore di Chevalier.
23-18 a firma Lazzaretto.
24-19 punto di Mancinelli.
Punto meraviglioso di Davide Saitta che chiude il primo set.
Equilibrio nel secondo set.
4-4, con i punti di Presta e Chevalier.
6-4 con Laganà a punto.
Ace di Laganà per l’otto a quattro.
10-6 a fira Saitta
Mossa alla Saitta per Santabrogio per il 11- a9m .
Chevalier si scatena per la rimonta(12-12)
14-13 con Mian in esecuzione.
15-13 con la firma di Presta.
16-14 con Lazzaretto in esecuzione.
17-17 con Chevalier impattante sotto rete.
Nuovo vantaggio reggino sull’asse Saitta-Laganò.
Ace di Chevalier per il 19-20.
20-20 con Laganà a punto
21-20 punto di Lazzaretto Grande il recupero di Zappoli.
22-21 con la firma di Mancinelli.
Laganà per il 23 a 21.
23 pari con un colpo Conad.
24-23 dopo l’errore di Mian.
Il muro di Mancinelli chiude il set sul 25 a 23.
Punto di Saitta (1-0 ad inizio terzo set.
Pareggia Mazzon con la pipe.
3-4 con Chevalier in evidenza.
Ace di Laganà 5-4
7-4 con. Laganà scatenato.
8-4 con De Santis stoico, così come Mancinelli e Laganà in esecuzione.
8-8 pareggio con Chevalier in evidenza.
8-9 dopo un errore Domotek.
9-9 con una pipe devastante di Mancinelli.
Pari di Luca Presta (10-10),.
12-10 con Laganà sugli scudi.
Parita con Reggio Emilia scatenata.
16-15 con tanto equilibrio annesso.
18-17 con il punto di Sighinolfi.
Risponde Mancinelli per il 19-17.
21-18 con Innocenzi pungente.
22-19 dopo l’errore di Chevalier.
23-19 con uno splendido Innocenzi..
24-19 con l’errore di Scaltriti.
Il colpo finale è ancora per un monumentale Andrea Innocenzi, eletto Mvp della sfida.
Domotek Volley Reggio Calabria-Conad Reggio Calabria 3-0
25-19,25-23,25.20)
Domotek:De Santis,Manciinelli 10,Spinello,Guarienti Zappoli,Presta 4,Lopetrone,Saaitta 5,Motta,Innocenzi 6,Ciaramits,Laganà 14,Lazzaretto 12,Rigirozzo,Parrini.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo.ƒ
Conad:Bertoni,Signorini,Bigozzi,Chevalie 12r,Marini,Scaltriti 4,Barone 7,Mia 12n,Alberghini,Catellani,Sighinolf 4i,Sanguanini,Mian 12,Zecca,Mazzon,Santambrogio 2.All Zagni
Arbitrai i signori Giorgia Adamo e Giuseppe Resta.