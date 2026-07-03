La storia della Domotek Volley continua a scrivere pagine indelebili. Dopo la straordinaria vittoria in finale contro Belluno al PalaCalafiore, che ha regalato alla città l'accesso alla Serie A2, di fronte a sette mila anime festanti, oggi è arrivata l'ufficialità tanto attesa. Tutte le società hanno superato l'esame documentale e l'elenco è stato già trasmesso alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica definitiva. La Domotek, naturalmente, è tra queste, pronta a vivere la sua prima stagione nella seconda serie nazionale.

Il campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/27 si prospetta avvincente e ricco di stimoli per la formazione amaranto. Le squadre iscritte saranno quattordici, e tra queste spiccano molti volti noti che hanno incrociato la strada della Domotek nelle ultime, epiche stagioni. Ci sarà Belluno Volley, proprio la compagine affrontata e superata nella finale che ha valso la promozione, un'avversaria che cercherà certamente riscatto. E poi la Conad Reggio Emilia, vecchia conoscenza dei playoff e delle finali di Coppa Italia e Supercoppa Del Monte, con cui la Domotek ha giocato cinque indimenticabili partite negli spareggi per l'A2.

Ci sarà la sfida di sempre contro gli amici di Gioia del Colle che acquisiscono il titolo da Sorrento, ci sarà il derby calabrese contro Palmi che acquisisce i diritti da Catania e riporta l’A2 a casa dopo la sfortunata stagione di due anni fa, ritornerà anche la sfida con Lagonegro che con grande piacere abbiamo conosciuto e incontrato due stagioni fa.

Con 14 squadre al via, la A2 promette battaglia. Oltre ai già citati Belluno Volley, Conad Reggio Emilia, Joy Volley Gioia del Colle, Sviluppo Sud Palmi e Rinascita Lagonegro il girone ospiterà formazioni storiche e ambiziose come Consoli Sferc Brescia, Essence Hotels Fano, Yuasa Battery Grottazzolina, Associati Fisiomed Macerata, Virtus Volley Napoli, Abba Pineto, Alva Inox Porto Viro e Consar Ravenna.



Un parterre di alto livello che metterà alla prova il gruppo guidato da coach Polimeni, chiamato a confermare quanto di buono costruito nei tre anni precedenti, dalla promozione da record alla B, passando per la qualificazione in Coppa ed alla semifinale per la A2 al primo anno da matricola, passando per la storica,inedita e bellissima stagione del triplete, dove gli amaranto hanno vinto tutto, coinvolgendo una città intera e non solo ed alzando al cielo, Coppa italia Del Monte, Supercoppa e vittoria con volo in A2 nel Playoff. Per la Domotek, la stagione 2026/27 sarà una nuova frontiera, un gradino più in alto dove l'esperienza e la qualità degli avversari cresceranno in modo esponenziale.

I tifosi amaranto,possono contare su di una società solida che già dimostrato di essere vincente, di sapere ribaltare pronostici e di non arrendersi mai. I calendari ufficiali verranno svelati il 16 luglio a Bologna, durante il Volley Mercato, evento finale di una tre giorni dedicata al mercato e alle presentazioni. Da quel momento, la Domotek potrà iniziare a segnare sul calendario le date che contano, consapevole che ogni partita sarà un capitolo della storia che sta scrivendo. Il sogno continua.