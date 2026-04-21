«La Domotek è l'esempio di quella 'Reggio che vince' che vogliamo vedere sempre più spesso: determinata, orgogliosa e vincente »

«Vedere il nome di Reggio Calabria primeggiare a livello nazionale è un’emozione immensa. Con la vittoria della Supercoppa la Domotek ha portato a casa un titolo italiano che nobilita la tradizione pallavolistica della nostra città, riportando l'entusiasmo tra i tifosi e accendendo i riflettori su una realtà virtuosa»

Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia, commenta l'impresa della compagine reggina che, in una finale al cardiopalma vinta al tie-break contro la Conad Reggio Emilia, ha alzato al cielo il prestigioso trofeo.

«Lo sport è un volano fondamentale per il rilancio del nostro territorio. Risultati come questo devono spingere la politica a investire con ancora più forza nelle infrastrutture sportive e nel sostegno alle eccellenze locali. La Domotek è l'esempio di quella 'Reggio che vince' che vogliamo vedere sempre più spesso: determinata, orgogliosa e vincente».

E conclude: «Un plauso speciale va ai ragazzi che sul campo, con il cuore e con i denti, hanno lottato fino all'ultimo set per regalarci questa gioia.

Oggi la città festeggia i suoi campioni, concentratissimi e orientati già alla prossima sfida delle semifinali».