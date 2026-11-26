Una vittoria netta, per tre set a zero, quella ottenuta dalla Domotek Volley contro l'Union Napoli. Al termine del match, il mister Antonio Polimeni ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando soprattutto il valore del gruppo.



«È stata una partita dove il fattore squadra è risultato determinante – ha esordito il tecnico – I ragazzi sono stati eccezionali nel prepararsi in maniera eccellente a questa partita e sono stati altrettanto bravi ad elevare anche la prestazione del compagno, sia quelli in campo che quelli fuori. Al di là che hanno incitato tantissimo, sono stati sempre pronti a dare quel consiglio in più che da fuori non può far altro che creare delle sicurezze».



Un aspetto, quello della panchina, che Polimeni tiene particolarmente a evidenziare, anche in relazione all'età dei suoi giocatori: «In campo avevamo cinque esordienti in questa categoria, tra cui mi piace sottolineare – lo faccio solo per oggi – il palleggiatore Marco Favretto, che è stato eccezionale, catapultato alla Serie C, all'A2: oggi ha fatto veramente alla lettera tutto ciò che avevamo preparato, è stato grandioso in tutte le sue componenti, in tutti i suoi fondamentali. Sono “strafelice” perché è un ragazzo d'oro, ma onestamente oggi sarebbe difficile dover dire chi ha giocato meglio dell'altro. I ragazzi veramente si sono elevati alla grande e abbiamo vinto in quello che era l'unica strada su cui potevamo contare, quella dei fondamentali di squadra, in cui siamo stati veramente impeccabili».



Sollecitato sulle prestazioni individuali, il mister allarga lo sguardo: «Voglio anche sottolineare il lavoro sporco dei centrali, che hanno toccato tanti palloni, e anche Saverio De Santis,il nostro libero, che nell'ultima palla è stato eliminante in difesa. Ci sono cose che non compaiono nei tabellini, ma che poi risultano determinanti nel risultato finale: oggi tutto quello che non si vede nei tabellini è stato, a mio avviso, l'aspetto che ci ha identificato in questa vittoria».



Il tecnico torna poi sulla reazione del gruppo dopo la sconfitta precedente in casa della Rinascita Lagonegro: «Non a caso nel post partita ho esortato questo tipo di situazione, perché è l'unica strada che abbiamo: sostituire Saitta non è facile e Bragatto sta facendo abbastanza bene, dunque sono assenze pesanti. Buzzi beniva da un periodo di convalescenza dettato da un intervento avuto nel periodo di settembre, ha iniziato tardi la preparazione. In questo stato totale di emergenza i ragazzi sono stati abili a dare più, e devo dire che anche l'entusiasmo prestato durante questi tre giorni prepartita, dopo una sconfitta netta, è stato il motore di accensione nella preparazione al match: eravamo convinti di poter vincere e l'abbiamo fatto».

Probabilmente l’infortunio occorso a poche ore dal match a Davide Sitta ha condizionato anche in maniera negativa le prestazioni dei ragazzi. Credo che questo sia un gruppo giovane, dove molti effettivi si interfacciano in prima persona per la prima volta in questa categoria: da questo punto di vista certi passaggi a vuoto sono anche giustificati, però sono convinto che alla fine anche queste sconfitte fanno esperienza e sono fattori importanti che condizioneranno in positivo il nostro percorso. La reazione di oggi è stata dimostrazione di come la squadra ha capito la strada da intraprendere in queste situazioni".



«Oggi siamo stati veramente esemplari, abbiamo giocato una grande pallavolo, nel fondamentale della copertura abbiamo superato veramente ogni tipo di situazione – ha concluso il mister –. Peccato che nell'ultimo set sia caduta qualche palla in più, probabilmente anche per qualche scelta non proprio in attacco, ma veramente i ragazzi sono stati grandiosi e non ho parole per elogiarli. Meritano questa soddisfazione e ci godiamo questi 10 punti in classifica: si meritano questi tre giorni di riposo, che sicuramente li porteranno a tornare settimana prossima ancora più carichi».