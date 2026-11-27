A quattro giornate dal giro di boa, il weekend propone incroci decisivi per la vetta e per la zona playoff. Esami esterni per Palmese e Paolana, mentre in coda sono in palio punti pesanti per la lotta salvezza. Il programma completo

Il campionato di Eccellenza calabrese si appresta a vivere la dodicesima giornata, un turno che apre il rettilineo finale verso il giro di boa e che promette di ridisegnare gli equilibri sia nelle zone nobili che nei bassifondi della graduatoria. Con appena quattro partite al termine del girone d'andata, il margine d'errore inizia a ridursi sensibilmente per tutte le contendenti.

Il big match di Cosenza e l'occasione per la Deliese

I riflettori del fine settimana saranno puntati inevitabilmente sullo scontro diretto di Cosenza, dove la capolista Dbr Luzzi ospiterà allo stadio San Vito Marulla, la Pro Pellaro. I reggini, attualmente terza forza del torneo a tre lunghezze dai cosentini, rappresentano una delle principali candidate al salto di categoria: in palio ci sono punti dal peso specifico enorme, capaci di spaccare o ricompattare ulteriormente la testa della classifica.

Spettatrice interessatissima della supersfida sarà la neopromossa Deliese, seconda a un solo punto dalla vetta. La squadra guidata da mister Andrea Parentela non vuole smettere di sognare il primato, ma per tentare il sorpasso dovrà superare l'ostacolo Brancaleone su un campo tradizionalmente complicato.

La corsa playoff: esame Rossanese per la Palmese

Alle spalle del terzetto di testa spinge forte la Palmese. Quarta in classifica e forte di un'imbattibilità difensiva che dura da tre turni, la formazione di mister Brasile cercherà continuità sul terreno della Rossanese. I rossoblù stanno vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative estive che li volevano tra le grandi favorite, ma restano un avversario insidioso per chiunque.

Vuole rialzarsi immediatamente, invece, il Soriano Fabrizia, reduce proprio dal pesante ko contro i neroverdi di Palmi. I vibonesi puntano sul fattore campo per ritrovare il sorriso contro la Morrone di mister Stranges, a caccia di punti preziosi per navigare in acque tranquille.

La Paolana cerca il rilancio sul campo del fanalino di coda

Momento delicato per la Paolana, frenata da un ruolino di marcia che conta appena una vittoria nelle ultime sei giornate. Un calo fisiologico che è costato l'uscita dalle prime cinque posizioni, pur restando a ridosso del treno playoff. Per riagganciare le zone che contano, i biancoazzurri sono chiamati al successo esterno contro la Reggioravagnese: il fanalino di coda, tuttavia, ha mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite e venderà cara la pelle.

Sfide incrociate tra ambizioni e lotta salvezza

Il programma della dodicesima giornata mette di fronte anche due neopromosse dagli stati d'animo diametralmente opposti: il Gioiosa Ionica, stabilmente nella parte medio-alta della classifica, riceve un Sersale in piena crisi di risultati, scivolato al terzultimo posto e a secco di vittorie da ben sette turni.

Completano il quadro del weekend la sfida tra Isola Capo Rizzuto e Virtus Rosarno e l'incrocio tra Trebisacce e Sc Soverato, con gli ospiti chiamati a muovere la classifica per alimentare le proprie speranze di salvezza.

Le partite

Brancaleone-Deliese

Dbr Luzzi-Pro Pellaro

Gioiosa Ionica-Sersale

Isola CR-Virtus Rosarno

Reggioravagnese-Paolana

Rossanese-Palmese

Soriano Fabrizia-Morrone

Trebisacce-Sc Soverato