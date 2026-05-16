Una stagione a tratti nebulosa quella della Palmese, terminata a centro classifica ma con potenzialità ben superiori al piazzamento finale. Tanti sono stati gli ostacoli e gli imprevisti nel percorso neroverde che, inevitabilmente, hanno condizionato l'andamento stagionale.

Azzeramento delle cariche

Al termine di quest'altra annata, però, è tempo di bilanci e in casa Palmese questi sono stati fatti dal presidente Giovanni Cutrì e dai restanti esponenti dirigenziali. Un futuro tutto da scrivere e, soprattutto, da ricostruire per i colori neroverdi a partire proprio dall'organigramma societario. Si è optato per il punto zero infatti, come afferma lo stesso patron Cutrì: «A margine di una riunione con i soci dell’Associazione, dove sono stati affrontati temi come la stagione sportiva conclusa con la salvezza nel campionato di eccellenza calabrese, le condizioni gestionali dell’impianto sportivo Lo Presti con tutte le criticità tecniche intervenute durante il campionato, le reali potenzialità programmatiche per la futura stagione sportiva 2026/2027».

Dopo il punto fatto, c'è anche la decisione: «Dopo un’attenta analisi, i soci all’unanimità hanno preso la decisione che questa compagine societaria non ha più intenzione di proseguire e di conseguenza saranno rassegnate le dimissioni e tutte le cariche attuali saranno azzerate. I soci, inoltre, mi hanno incaricato di aprire ogni possibile dialogo costruttivo con tutti coloro che manifesteranno una reale volontà, agganciata a una programmazione attenta ed esaustiva per il bene dell’iconica Palmese. La finestra temporale entro cui contattare il sottoscritto è a partire dalla data odierna 16 Maggio e fino al 23 Maggio 2026. Oltre tale data se il sottoscritto non riceverà alcuna manifestazione d’interesse concreta, sarà costretto a consegnare il titolo all’Amministrazione comunale della Città di Palmi».