La formazione di Luzzi batte a domicilio il Brancaleone, la Deliese piega in rimonta la Rossanese. La Reggio Ravagnese travolge 4-0 l’Isola Capo Rizzuto, poker anche del Soverato sul Sersale
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Il campionato di Eccellenza calabrese 2026-2027 si arricchisce di un nuovo capitolo. Oggi pomeriggio, infatti, si sono disputate le gare della seconda giornata del massimo torneo regionale. Come di consueto, il network LaC dà spazio ai risultati delle sfide.
Di seguito, tutti i risultati finali della seconda giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 27 settembre.
I risultati finali
Paolana-PLM Morrone 3-1
ADMO Pro Pellaro-Palmese 1-3
SC Soverato-Sersale 4-0
Deliese-Rossanese 2-1
Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia 0-2
Isola Capo Rizzuto-Reggio Ravagnese 0-4
Brancaleone-DB Rossoblù Luzzi 1-2
Gioiosa Jonica-Trebisacce 3-2
La classifica
DB Rossoblù 6 punti
Deliese 6 punti
Palmese 4 punti
Paolana 4 punti
Reggio Ravagnese 3 punti
Rossanese 3 punti
S. Nicola Chiaravalle 3 punti
Trebisacce 3 punti
Virtus Rosarno 3 punti
ADMO Pro Pellaro 3 punti
Gioiosa Jonica 3 punti
Morrone 3 punti
Soriano Fabrizia 3 punti
Brancaleone 0 punti
Sersale 0 punti
Isola CR 0 punti
Il prossimo turno
DB Rossoblù Luzzi – Trebisacce
Reggioravagnese-Brancaleone
Soriano Fabrizia-Isola CR
Rossanese-Virtus Rosarno
Sersale-Deliese
Palmese-SC Soverato
PLM Morrone-ADMO Pro Pellaro
Paolana-Gioiosa Jonica