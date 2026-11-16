Continua a viaggiare a ritmi altissimi la Deliese. Nella decima giornata del campionato di Eccellenza, la formazione amaranto centra il settimo risultato utile consecutivo espugnando il campo della Virtus Rosarno per 1-3: un successo pesante, firmato dai gol di Wojcik, Goncalves e Romano, che permette alla squadra di consolidare il secondo posto in classifica e restare in scia della capolista, distante appena tre lunghezze.

Una vittoria che assume un valore ancora maggiore alla luce delle condizioni con cui la Deliese si è presentata all'appuntamento, come sottolineato nel post-partita dall'allenatore Andrea Parentela.

L'emergenza e l'orgoglio del tecnico

Pur evidenziando l'unica sbavatura di giornata, mister Parentela rende merito alla prova di maturità dei suoi ragazzi, capaci di imporsi nonostante una panchina ridotta ai minimi termini dagli infortuni: «Vittoria meritatissima, anche se potevamo evitare di prendere gol a causa di una sciocchezza difensiva. La squadra però ha fatto una buona partita, nonostante fossimo cortissimi numericamente e gli unici che stavano bene erano proprio gli undici scesi in campo».

Una situazione delicata che ha costretto lo staff tecnico a scelte obbligate e a una gestione attenta dei cambi durante i novanta minuti: «Alcuni non potevano entrare e altri li abbiamo dovuti rischiare — prosegue Parentela — per questo sono soddisfatto della vittoria e della prestazione. La squadra sapeva che doveva gestire le energie fino al novantesimo e non era facile, ma lo ha fatto e ha anche vinto».

La forza del collettivo

Al di là dei tre punti e della classifica che continua a sorridere, ciò che più soddisfa il tecnico della Deliese è la risposta caratteriale dell'intero spogliatoio nei momenti di difficoltà: «Questa è l'ennesima prova della forza del gruppo».

Un segnale chiaro al campionato: anche in piena emergenza, la Deliese sa soffrire, dosare le forze e colpire con cinismo, confermandosi una delle realtà più solide e attrezzate per recitare un ruolo da protagonista fino alla fine.