La Virtus Rosarno rompe il digiuno e torna al successo dopo quattro giornate di astinenza. Nell'undicesimo turno del campionato di Eccellenza, la formazione amaranto supera tra le mura amiche il Gioiosa Ionica con il punteggio di 2-1: tre punti pesantissimi che muovono la classifica, pur non bastando ancora per abbandonare la zona playout.

A firmare la rinascita rosarnese sono stati anche i rinforzi arrivati dal mercato, su tutti David Bessa. Il centrocampista portoghese, classe 2001, ha bagnato nel migliore dei modi il suo debutto trovando la rete che ha contribuito alla vittoria. Intervistato ai microfoni di LaC News24, il venticinquenne ha raccontato tutta la sua soddisfazione: «Sono molto felice per questo esordio. Segnare il primo gol con questa maglia e contribuire alla vittoria della squadra è una sensazione speciale. Ringrazio Dio, i miei compagni e lo staff per avermi accolto nel migliore dei modi. È solo l’inizio, voglio continuare a lavorare duramente e dare il massimo per questa squadra».

La scelta di Rosarno e il calore della piazza

Bessa conosce già bene le dinamiche del calcio dilettantistico calabrese, avendo vestito in passato una maglia pesante come quella della Gioiese. A spingerlo verso la nuova avventura allo stadio "Giovanni Paolo II" è stata soprattutto la progettualità del club: «Mi ha convinto soprattutto la fiducia che ho sentito da parte della società e la voglia di far parte di un progetto importante. So che non è un momento facile per il club, ma proprio per questo ho voluto dare il mio contributo. Conosco il calore di piazze come Rosarno e credo che, con il lavoro, l’unione e il sostegno dei tifosi, possiamo superare le difficoltà e raggiungere grandi soddisfazioni. Indossare questa maglia è una responsabilità, ma anche un grande orgoglio».

L'ambientamento nel nuovo spogliatoio procede a gonfie vele: «Mi sto trovando molto bene. Fin dal primo giorno ho trovato un ambiente positivo, con compagni che mi hanno accolto molto bene e dirigenti sempre disponibili. Si vede che c’è tanta voglia di fare bene e di uscire da questo momento. Sono felice della mia scelta e spero di poter dare il mio contributo dentro e fuori dal campo».

L'analisi del momento amaranto

Nonostante l'entusiasmo per i tre punti, il centrocampista lusitano analizza con lucidità le difficoltà attraversate finora dalla squadra: «Credo che ci siano diversi fattori che possono aver contribuito a questo momento difficile. Probabilmente è mancata un po’ di continuità nei risultati e questo, a livello mentale, può influire sulla squadra. Però penso che ci siano le qualità e le persone giuste per cambiare la situazione. Dobbiamo restare uniti, lavorare con umiltà e pensare partita dopo partita. Sono arrivato da poco, quindi voglio concentrarmi soprattutto sul campo e dare il massimo per aiutare la squadra a risollevarsi».

All'orizzonte due snodi cruciali per la salvezza

Il calendario mette ora la Virtus Rosarno di fronte a un bivio fondamentale. Le prossime due gare contro Isola CR e Brancaleone rappresentano altrettanti scontri diretti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica. Bessa indica la strada per raccogliere il bottino pieno: «Sicuramente sono due partite molto importanti per il nostro cammino. Sappiamo che abbiamo bisogno di punti e faremo di tutto per ottenere il massimo da queste due sfide. Dobbiamo affrontarle con la giusta mentalità, concentrazione e determinazione, pensando a una partita alla volta. Credo che abbiamo le qualità per raggiungere il nostro obiettivo, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo».