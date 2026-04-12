Giornata ricca di emozioni alla Eybil U20 Superfinal 2026, ospitata tra la Palestra Piero Viola e il Pala Pentimele. Ieri si sono giocate le partite che hanno definito gran parte della classifica finale e hanno portato alle semifinali per il podio.

Ecco i risultati delle gare disputate ieri, sabato 11 aprile:

IBA (INT) – Sheffield College (ENG) 91-65

Tsa/Reinar Halliku (EST) – BC Prievidza (SVK) 93-61

Rustavi (GEO) – Hot Pepper Heat (NED) 85-101

Stockholm Nordvast (SWE) – VIS Reggio (ITA) 86-84

Rens United (USA) – BVBS (LV) 91-82 - Semifinale 1

Levice (SVK) - Myerscough College (ENG) 46-90 - Semifinale 2

Queste vittorie hanno contribuito a comporre il quadro per i piazzamenti dal 5° all’8° posto e hanno confermato le semifinali serali: Rens United ha battuto BVBS qualificandosi per la finale, dove incontrerà il Myerscough College, che ha superato Levice.

Il programma completo di oggi, domenica 12 aprile 2026, alla Palestra Piero Viola (ingresso gratuito):

Partite per i piazzamenti 5°-8° posto:

Tsa/Reinar Halliku (EST) – Stockholm Nordvast (SWE)

Sheffield College (ENG) – Hot Pepper Heat (NED)

IBA (INT) – Rustavi (GEO)

BC Prievidza (SVK) – VIS Reggio (ITA)

Finale per il 3°-4° posto:

Levice (SVK) – BVBS (LV)

Finale per il 1°-2° posto (Finalissima):

Rens United (USA) – Myerscough College (ENG)

La finale per il titolo promette scintille: da una parte gli statunitensi di Rens United, che hanno confermato la loro forza battendo BVBS con autorità (91-82), dall’altra la solida formazione inglese del Myerscough College, una delle favorite del torneo per organizzazione e talento.

Vis Reggio, nonostante la sconfitta di misura contro Stockholm Nordvast (84-86), ha mostrato grande carattere di fronte al pubblico di casa e domani tornerà in campo contro BC Prievidza per chiudere al meglio la sua Superfinal.

Reggio Calabria si sta confermando ancora una volta palcoscenico ideale per il basket giovanile europeo: 12 squadre, atleti da 9 nazioni diverse, due impianti rinnovati e un’atmosfera splendida. L’organizzazione di Vis Reggio Calabria, in collaborazione con Eybl, ha funzionato alla perfezione.

Domani mattina le gare di piazzamento e nel pomeriggio le due finali decisive: chi conquisterà il gradino più alto del podio tra Rens United e Myerscough? E chi si prenderà il terzo posto tra Levice e BVBS?

Appuntamento alla Palestra Piero Viola per l’ultimo atto di un’edizione indimenticabile della Eybl Superfinal 2026. Il futuro del basket europeo è già qui, a Reggio Calabria.