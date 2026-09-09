Sarà una settimana ricca di emozioni e impegni per la Cadi Antincendi Futura. Dopo il debutto amichevole contro l'Icierre Lamezia, la formazione di mister Sergio Rocha torna in campo oggi, mercoledì 9 settembre alle ore 19.

Al PalaAttinà di Lazzaro, i giallo-blu capitanati da Jean Carlos Cividini affronteranno la Reggio Calabria Calcio a 5, squadra che, come la compagine lametina, si sta preparando per il prossimo campionato di Serie B da neopromossa.

Due categorie di differenza tra le contendenti – A2 Elite per la Futura, B per i reggini – ma un unico obiettivo: rodare uomini e schemi in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

Il tempo stringe: il campionato di A2 Elite prenderà il via sabato 19 settembre con la trasferta a Formia. Il debutto casalingo è invece fissato per una data inedita, martedì 22 settembre 2026 contro Sulmona.

Ma la settimana giallo-blu non è solo campo. Giovedì 10 settembre, sempre al PalaAttinà, andrà in scena un evento dal forte valore umano e sportivo.

A cinquant'anni dalla scomparsa si ricorderà Enzo Benedetto, giovane promessa della pallacanestro siciliana originario di Lazzaro e cresciuto a Patti.

L'appuntamento è per giovedì 10 settembre alle ore 19:00 sempre PalaAttinà. Saranno protagoniste, le prestigiose partecipazioni, la Reggio Calabria Basket in carrozzina, team militante in Serie A, la Domotek Volley di Serie A2, la Pallacanestro Viola, pronta per la B Nazionale, e la gloriosa Reggina Calcio.

Un evento che unisce pallacanestro, volley, calcio e basket in carrozzina, per celebrare i valori più puri dello sport: passione, inclusione, memoria e futuro.