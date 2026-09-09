Doppio appuntamento per la formazione di mister Sergio Rocha: oggi il test contro la Reggio Calabria Calcio a 5, domani l’evento dedicato alla giovane promessa della pallacanestro scomparsa 50 anni fa, con protagoniste le principali realtà sportive reggine
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Sarà una settimana ricca di emozioni e impegni per la Cadi Antincendi Futura. Dopo il debutto amichevole contro l'Icierre Lamezia, la formazione di mister Sergio Rocha torna in campo oggi, mercoledì 9 settembre alle ore 19.
Al PalaAttinà di Lazzaro, i giallo-blu capitanati da Jean Carlos Cividini affronteranno la Reggio Calabria Calcio a 5, squadra che, come la compagine lametina, si sta preparando per il prossimo campionato di Serie B da neopromossa.
Due categorie di differenza tra le contendenti – A2 Elite per la Futura, B per i reggini – ma un unico obiettivo: rodare uomini e schemi in vista dell'inizio della stagione ufficiale.
Il tempo stringe: il campionato di A2 Elite prenderà il via sabato 19 settembre con la trasferta a Formia. Il debutto casalingo è invece fissato per una data inedita, martedì 22 settembre 2026 contro Sulmona.
Ma la settimana giallo-blu non è solo campo. Giovedì 10 settembre, sempre al PalaAttinà, andrà in scena un evento dal forte valore umano e sportivo.
A cinquant'anni dalla scomparsa si ricorderà Enzo Benedetto, giovane promessa della pallacanestro siciliana originario di Lazzaro e cresciuto a Patti.
L'appuntamento è per giovedì 10 settembre alle ore 19:00 sempre PalaAttinà. Saranno protagoniste, le prestigiose partecipazioni, la Reggio Calabria Basket in carrozzina, team militante in Serie A, la Domotek Volley di Serie A2, la Pallacanestro Viola, pronta per la B Nazionale, e la gloriosa Reggina Calcio.
Un evento che unisce pallacanestro, volley, calcio e basket in carrozzina, per celebrare i valori più puri dello sport: passione, inclusione, memoria e futuro.