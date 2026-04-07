Il sindaco ff Battaglia e il consigliere delegato Latella: «Lo sport è uno strumento essenziale di integrazione e coesione sociale. Le iniziative del Cip fanno crescere la nostra comunità»

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato la concessione in comodato d’uso gratuito di un immobile di proprietà del Comune al Comitato Italiano Paralimpico (Cip) - Regione Calabria. L’immobile, situato in via Trieste, sarà destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali del Cip Calabria. La concessione ha durata decennale, eventualmente rinnovabile previa manifestazione d’interesse dell’Amministrazione comunale.

Nella delibera approvata dalla Giunta comunale si dà atto che la concessione gratuita del bene è giustificata dalla natura pubblica del Cip, dall’assenza di finalità lucrative e dal perseguimento di un preminente interesse pubblico. Il Cip è infatti un ente pubblico cui l’ordinamento statale attribuisce il compito di promuovere, disciplinare e coordinare l’attività sportiva paralimpica, favorendo l’inclusione sociale, l’abbattimento delle barriere culturali e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita collettiva.

«La promozione dello sport paralimpico – hanno commentato il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia e il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella – costituisce uno strumento essenziale di integrazione e coesione sociale. Con la concessione gratuita di una nuova sede, dunque, l’Amministrazione comunale rilancia l’ormai consolidata collaborazione con il Cip, rappresentato a livello regionale dal presidente Antonello Scagliola e sul territorio metropolitano dal presidente Giovanni Germoleo. È doveroso sostenere una realtà che favorisce l’incontro e la socializzazione di ragazze e ragazzi creando le condizioni affinché possano condividere, attraverso lo sport, difficoltà e momenti di gioia. Si tratta di iniziative dall’alto valore civico e sociale che continuiamo a supportare con atti concreti – concludono Battaglia e Latella – mirati alla crescita della nostra comunità».