Un super vittoria in trasferta per l'Ac Locri, regala 3 punti alla squadra costruita dal Dt Pinuccio Sainato e diventa una bella sorpresa di questo inizio di campionato.

Gli amaranto battono un coriaceo e volenteroso Atletico Maida in una partita intensa e al cardiopalma. Dopo 1 minuto di gara Legato fa esultare gli amaranto grazie ad un chirurgico tiro da fuori aerea; i locali però non mollano e con tenacia cercano di stare in partita con un pressing asfissiante a centrocampo e ripartenze rapide, ma Gueye non viene quasi mai interpellato grazie ad una buona organizzazione difensiva amaranto. Finisce così il primo tempo con la squadra del presidente Alia in vantaggio per 0-1.

Nel secondo tempo i giallorossi provano a spingere maggiormente mentre i locresi tengono bene il campo e con umiltà e sacrificio riescono a chiudere tutti gli spazi, il forcing offensivo locale trova però uno sfogo, infatti al 58' del secondo tempo su un calcio d'angolo il Maida trova il pareggio con il difensore Grande.

Il mister del Locri Iervasi inserisce forze fresche, al 78' del secondo tempo, una palla recuperata da Giorgiò sulla trequarti lancia il neo entrato Reparaz che da rapace di area sigla a rete il vantaggio locrese e fa esplodere il popolo amaranto.

Mentre il Locri perde pezzi per infortuni, tutti sono coesi alla causa, i ragazzi in campo danno tutto senza mollare mai, Legato recupera palla a centrocampo e lancia Giorgiò in verticale in area che come un fulmine si avventa sul pallone siglando così all’85° del secondo tempo la terza rete per il Locri chiudendo il match.

Una bella prestazione per intensità e volontà di vincere, i ragazzi sono riusciti a stare sempre dentro la partita con tenacia e dedizione.

La società amaranto ci tiene a ringraziare l'Atletico Maida per l'ospitalità e lo stile.

Questa vittoria porta il cavallo alato a 10 punti in classifica dopo quattro giornate e secondo posto in classifica dietro la corazzata Bovalino, squadra che l’AC Locri incontrerà nel ritorno degli ottavi di finale di coppa Italia mercoledi 7 ottobre alle h 15:00 presso il comunale di Locri.