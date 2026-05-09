25 medaglie per il Team Trimboli al Campionato Nazionale WKAEDA Libertas.

Dal primo maggio al 3 maggio a Rimini si è svolto il Campionato Nazionale WKAEDA Libertas e il Raduno Tecnico Nazionale. Il Team Karate Trimboli si riconferma per l’ennesima volta campione nazionale con Carlo Giuseppe Emanuele, atleta di punta della Nazionale Kata WKAEDA, e la sorella Carlo Federica, che si riconferma campionessa nazionale nella sua categoria e nella categoria di età superiore, anche lei atleta della Nazionale WKAEDA.

La società reggina KARATE CLUB REGGIO CALABRIA si classifica al terzo posto come società al Campionato Nazionale WKAEDA Libertas con 11 atleti.

L’Asd Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli, direttore tecnico nazionale e icona del karate internazionale, e dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli, direttori tecnici di alto profilo e allenatrici della Nazionale Italiana WKAEDA, ha partecipato con il suo team al Raduno Tecnico Nazionale con atleti azzurri e azzurrabili per i prossimi impegni futuri con la Nazionale e la rappresentativa WKAEDA.

Al Campionato Nazionale WKAEDA il team ha riportato risultati straordinari dopo una lunga e continua preparazione. Un gruppo unito, composto da giovani atleti con tanta voglia di fare del proprio meglio, spinti dai loro maestri a trovare la propria forza interiore, riuscendo così a distinguersi sul tatami e portando una grande emozione di gioia e coesione.

Splendida medaglia d’oro per il capitano della squadra Team Karate Trimboli, Carlo Giuseppe Emanuele, atleta di alto profilo tecnico, componente della Nazionale Italiana WKAEDA e atleta di interesse mondiale, pluricampione italiano ed europeo. Si è imposto nella categoria Juniores, la categoria dei campioni di kata, con punteggi altissimi, riuscendo sempre a silenziare il palazzetto. Il tatami di gara durante la sua prestazione ha espresso dinamismo completo, eleganza, forza ed esplosività, conquistando due meritatissime medaglie.

Medaglia d’argento per Carlo Giuseppe Emanuele nella categoria Seniores Kata. Sempre con il suo dinamismo completo e la sua eleganza, forza ed esplosività, un problema muscolare ha però inciso sul risultato finale.

Tre splendide medaglie d’oro per Carlo Federica nella categoria Mini Cadets Kata. La giovane atleta, sorella di Emanuele, sempre attenta e determinata, dopo allenamenti continui e impegnativi ha affrontato la competizione egregiamente conquistando anche l’oro nella categoria superiore Cadetti Kata nere grazie a una prestazione elegante, tecnica e determinata contro avversarie di alto profilo tecnico. Oro anche nel Kumite Team.

Medaglia d’argento per Carlo Federica nella specialità Kumite individuale, distinguendosi per l’ottima prestazione tecnica e i tempi di rapidità.

Due medaglie d’oro per Ventura Lorenzo nella nuova categoria Juniores cinture marroni e nere kg -70. Sempre presente nelle competizioni nazionali, sta migliorando giorno dopo giorno in velocità e resistenza. Con la sua gioia e il suo carattere positivo riesce sempre ad affrontare la competizione nel modo giusto. Oro anche nel Kumite Team.

Medaglia d’argento per Marenco Aldo nella categoria Mini Cadet Kata cinture marroni, imponendosi egregiamente in una categoria di alto livello tecnico. L’atleta continua a crescere e ha conquistato il secondo posto confermando le aspettative dei suoi maestri.

Medaglia di bronzo per Marenco Aldo nella categoria Mini Cadet Kata cinture nere. L’atleta ha affrontato avversari di alto valore tecnico riuscendo a conquistare il podio con forza esplosiva.

Medaglia d’oro per Tripodi Maicon nella categoria Cadetti cinture verdi kg -60. Atleta in crescita sportiva, in gara si è imposto per la sua velocità. Oro anche nel Kumite Team.

Medaglia d’argento per Antonio Dell’Arena nella nuova categoria Mini Cadets kg +50 cinture da blu a nere. Atleta volenteroso e sempre presente nelle competizioni, sta crescendo in modo notevole.

Medaglia d’argento per Mirco Grillo al suo primo campionato nazionale nella categoria Mini Cadets kg -50 cinture verdi e blu.

Medaglia di bronzo per Gaia La Corte nella categoria Mini Cadets kg -50 cinture marroni e nere. Atleta in crescita sportiva. Oro nel Kumite Team.

Medaglia di bronzo per Giorgia Fotia nella categoria Mini Cadets kg +50 cinture blu, marroni e nere. Atleta in crescita sportiva. Oro nel Kumite Team.

Medaglia di bronzo per Mario Toscano al suo primo campionato nazionale nella categoria Mini Cadets kg +50 cinture verdi e blu.

Due medaglie di bronzo per la piccola Sara Pitasi alla sua prima competizione nella categoria Children cinture bianco-gialla Kata e nella categoria Children Kumite cinture da bianca a verde. La giovane atleta ha affrontato la gara con entusiasmo e crescente sicurezza.

Medaglia d’oro per la squadra di Kumite maschile Team Cadetti, seguita e guidata dal coach Maestro Federica Trimboli, composta da Ventura Lorenzo, Tripodi Maicon e Cirillo Davide.

Medaglia d’oro per la squadra di Kumite femminile Team Mini Cadets, seguita e guidata dal coach Maestro Federica Trimboli, composta da Carlo Federica, Giorgia Fotia e Gaia La Corte.

Medaglia d’argento per la squadra di Kumite maschile Team Mini Cadets, seguita e guidata dal coach Maestro Federica Trimboli, composta da Antonio Dell’Arena, Mario Toscano e Mirco Grillo.

Quinto posto per Aldo Marenco nella categoria Cadets cinture nere.

Quinto posto per Giorgia Fotia nella categoria Mini Cadets Kata cinture blu.

Sul tatami di gara si è distinta anche l’ufficiale di gara internazionale calabrese Dott.ssa Loredana Stillittano, portando la sua esperienza ventennale con impeccabile professionalità e autorevolezza.

Il Team del Maestro Santi Trimboli si complimenta con il Presidente Maestro Rosario Selman e con tutta la direzione nazionale della WKAEDA Libertas e gli ufficiali di gara per l’ottima riuscita della competizione, gestita nel pieno rispetto dei tempi e con grande fluidità organizzativa.

Tutto il Team Trimboli è orgoglioso di questi grandi atleti che, con sacrifici, allenamenti quotidiani, perseveranza e passione, seguono i loro maestri, pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti da un gruppo in continua crescita e con ottime prospettive per il futuro.