Lo Sporting Stelle del Sud di Reggio Calabria ospita la 5ª tappa del Junior Next Gen Italia 2026, circuito giovanile della Federazione Italiana Tennis e Padel dedicato alle categorie Under 10, Under 12 e Under 14.



La manifestazione, iniziata sabato 3 ottobre, porta sui campi dello Sporting un importante movimento di giovani tennisti e tenniste, impegnati nei tabelloni maschili e femminili di singolare e doppio.



I numeri confermano la rilevanza dell’appuntamento: sono infatti 196 le iscrizioni complessive nei sei tabelloni di singolare e 51 nei tabelloni di doppio, un dato significativo che testimonia la grande partecipazione alla tappa reggina del circuito Junior Next Gen Italia.



Per lo Sporting Stelle del Sud si tratta di un appuntamento di particolare importanza, che conferma il ruolo del circolo nell’organizzazione dell’attività agonistica giovanile e nella promozione del tennis sul territorio. Nei prossimi giorni i campi dello Sporting Stelle del Sud saranno teatro di numerosi incontri, con giovani provenienti da diverse realtà sportive impegnati nelle rispettive categorie.



Soddisfazione anche da parte del direttore del torneo, Irene Lavino:



«È una grande soddisfazione vedere così tanti giovani atleti sui nostri campi, uniti dalla passione per il tennis e dalla voglia di confrontarsi e crescere. Manifestazioni come questa rappresentano il senso più bello dello sport giovanile: competizione, entusiasmo e condivisione. Siamo felici di accogliere allo Sporting così tanti ragazzi e le loro famiglie e faremo del nostro meglio per far vivere a tutti una bellissima esperienza sportiva».