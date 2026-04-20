La Cadi Antincendi Futura non si ferma più. E lo fa nel modo più spettacolare possibile: contiene la Defender Giovinazzo con una doppietta del suo uomo rivelazione Kadu, e si regala un posto nei playoff per la Serie A. Al termine di una gara combattutissima, vissuta centimetro dopo centimetro davanti a un pubblico infuocato del Palattinà, la squadra di casa ha strappato il pass per la post-season con un pareggio che sa di consacrazione.



Il protagonista al gol? Il calcettista rivelazione di questo campionato di A2 Elite: Kadu, arrivato come un treno in corsa e subito decisivo. Due gol secchi, una dedizione senza sosta e un'ammonizione arrivata quasi come una medaglia al valore: perché a un certo punto, in mezzo al campo, sembrava davvero un “flipper”. E dopo i due gol, una scena che ha fatto emozionare tutti: Kadu ha compiuto un bellissimo giro di campo, correndo ad abbracciare uno per uno i tifosi, fermandosi a stringere mani e ricevere pacche sulle spalle, con gli occhi lucidi e il sorriso stampato in faccia. Un gesto che ha unito idealmente le due comunità che da sempre sostengono la squadra: la gente di Lazzaro e quella di Motta San Giovanni, pronte a seguirlo in questa cavalcata.



«Era doveroso terminare la stagione regolare così», esordisce Kadu a fine gara, ancora col fiatone. «Sarebbe stato un peccato non farcela. Due gol, una partita combattutissima e ora siamo ai playoff. È una vittoria bellissima, davanti ai nostri tifosi. Abbiamo giocato con tanta, tanta voglia di arrivare ai playoff. Siamo stati bravissimi sia in difesa che in attacco, e ce l'abbiamo fatta».



A tradire l'emozione e la grinta del brasiliano è stato un episodio che ha fatto sorridere il pubblico: un'ammonizione arrivata dopo una scivolata al limite del regolamento, nata da un'energia incontenibile. «Sì, questo è normale», ammette Kadu con un sorriso. «Una partita combattuta su ogni centimetro, tutti vogliono vincere. Non si molla un centimetro. Tutte e due le squadre volevano vincere, fa parte della gara.» E proprio sull'avversario di giornata, il Giovinazzo, il calcettista non ha che parole di rispetto:«Ha fatto un buonissimo ritorno di campionato. Hanno giocato molto bene anche oggi, hanno una buona squadra. Buona fortuna a loro che come noi, si giocheranno il Playoff per andare al piano di sopra».



Ma il pensiero di Kadu corre subito al pubblico del Palattinà, quel “Muro Giallo” che non ha smesso un attimo di spingere la squadra. «Non solo oggi – sottolinea – ma tutte le partite loro vengono e tifano come pazzi. Sono il nostro sesto giocatore.» Una dedica che scalda i cuori dei tifosi, ricambiati da un'intera stagione di sacrifici e gioie. Quando gli viene chiesto del migliore in campo, Kadu fa il nome di Tonino Martino, ma subito corregge il tiro: «Sì, il Mister Martino è stato eccezionale, però tutta la squadra ha giocato benissimo. Non c'è solo uno migliore in campo. Tutta la squadra ha contribuito molto bene.» Un gesto di grande umiltà che racconta lo spirito di questo gruppo: nessun protagonismo, solo un obiettivo comune.