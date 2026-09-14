Il giovane talento sloveno protagonista all'Europeo: compagni e staff incollati allo schermo per sostenerlo. E ora arriva la sfida con l'Italia.

Reggio Calabria ha un nuovo motivo per tifare. Klemen Šen, il giovane talento sloveno della Domotek Volley, è tra i protagonisti assoluti del Campionato Europeo in corso, e tutta la famiglia amaranto si è stretta attorno a lui.

Compagni di squadra e staff tecnico erano tutti incollati allo schermo sul canale 58 di Rai Sport per sostenere il giovane atleta nella sua avventura continentale. Un'attesa ripagata: subentrato in corso all'esordio, nella sfida del tredici settembre, Šen è stato schierato titolare nello starting six da coach Fabio Soli, rispondendo presente nella netta vittoria per 3-0 contro la Svezia (25-16, 25-21, 25-12).

Una prestazione solida e determinante che non ha deluso le aspettative, chiusa con 9 punti totali, un 63% positiva in ricezione e un ottimo 44% in attacco. Numeri che confermano il valore di un giocatore che la Domotek ha voluto fortemente e che sta dimostrando, partita dopo partita, di meritare palcoscenici internazionali.

E ora arriva il momento più atteso: il 17 settembre la sua Slovenia giocherà contro l'Italvolley. Ci sarà presto tempo per vederlo all'opera a Reggio Calabria, pronto a mettere a disposizione della Domotek Volley tutto il suo talento e l'esperienza maturata in questa vetrina europea.