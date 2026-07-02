La Bovalinese non è andata in vacanza. Dopo aver accarezzato il sogno Eccellenza nelle ultime due stagioni, il club amaranto ha scelto di non perdere tempo, mettendosi subito al lavoro per programmare il prossimo campionato di Promozione B. L'obiettivo della società è chiaro, limpido e ambizioso: recitare un ruolo da protagonista assoluta.

Dopo i primi e strategici rinnovi della rosa, la dirigenza ha piazzato il primo, vero botto di mercato, regalando a mister Maurizio Lanzaro un rinforzo di livello assoluto: Matteo Larosa è ufficialmente un nuovo giocatore amaranto.

Il profilo: qualità, visione di gioco

Classe 2001, Larosa è un centrocampista brillante, un vero e proprio play mancino dotato di geometrie e grandi qualità tecniche. Nonostante i suoi 25 anni, il suo curriculum parla da solo e racconta di un calciatore abituato a palcoscenici importanti. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Sassuolo, successivamente è stato protagonista in Eccellenza con la maglia del Locri, con cui ha conquistato la vittoria del campionato. In seguito la Serie D con esperienze di spessore con le maglie di Gravina, San Luca, Vibonese e lo stesso Locri.

La scorsa stagione nelle file del Gioiosa Ionica è stata sfortunata e condizionata da un brutto infortunio, ma oggi il regista arriva a Bovalino integro, motivato e con una determinazione raddoppiata. Una curiosità extra-calcistica? La sua grandissima passione per il basket, uno sport che Larosa ama particolarmente e che ne rispecchia la naturale propensione alla visione di gioco, alla tecnica e allo spirito di squadra.



Le prime parole in amaranto

Il neo-acquisto non ha nascosto la propria carica per questa nuova avventura, spendendo parole importanti per l'ambiente che lo ha accolto: «Ho accettato con molto entusiasmo questa piazza, convinto sia dalla struttura societaria che dal progetto. Sono molto stimolato da questa nuova esperienza e non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei compagni e mettermi al loro servizio».

La Bovalinese lancia così un messaggio forte e chiaro a tutte le rivali del campionato: per la vittoria finale bisognerà fare i conti con gli amaranto.