Sconfitta in trasferta per la Cadi Antincendi Futura che, al termine di una gara dai mille ribaltamenti cede il passo al fattore campo della Real Fabrica.

Punteggio finale che non rende merito alla prestazione degli ospiti, che pagano un finale maggiormente sorridente ai meritevoli calcettisti locali dovuto a tanto power play finale per provare ad impattarla.



I giallo-blu schierano Parisi tra i pali,Kadu,Dos Santos,Honorio e Pizetta per Sylvio Rocha.

Pozzo tra i pali,Molero,Iniesta,Debetio e Triglia per i locali.

Pizetta parte subito forte.

Molero dopo 1.54 rischia il gol del vantaggio.

Triglia rischia il gol sotto porta ed è provvidenziale l’intervento di Pizetta.

Iniesta ci prova per due volte.

Ci prova ancora Triglia fermato da Parisi.

La sciabolata dello stesso Parisi da campo a campo mette in grande difficoltà Pozzo, sulla respinta, è grande gol, traversa-rete di Humberto Honorio in tap-in, 0-1.

A sette e 25, Pizetta blocca Molero ma sulla ripartenza dell’avversario è gol del pari, 1-1.

Sulla ripartenza, dopo un timido attacco locale, Honorio segna un gol da campione, tutto personalità e carattere, dalla distanza, 2-1.

Parisi è formidabile sul capitano dei locali Giovanni Martines.

Kadu reagisce con un bel mancino, innescato da Dos Santos.

Real Fabrica colpisce una traversa con Senna.

A 3,24, Dos Santos è pericolosissimo in percussione.

Pericolosissimo Debetio dalla distanza.



Partita galattica di Pizetta, basilare in copertura e ripartenza.

Palo pieno di Molero con un tiro filtrante molto insidioso.

Parisi è eccezionale su Molero.

Dopo quasi quattro minuti pareggia Triglia con un bel tiro a giro potente e preciso, 2-2.

Dopo neanche un minuto, la scorribanda di Honorio, con frenata annessa, serve un assist al bacio per Scopelliti che sigla il 2 a 3.

Yuri Pozzo è super su Scopelliti.

Iniesta la pareggia da campione, da lontano, con un gol capolavoro, 3-3.

Palo in girata di Ficara.

Clamoroso ribaltone del Fabrica firmato da Molero che batte Parisi e firma il 4-3.

Due parate fantastiche in un amen, la gioia di Dos Santos viene frenata da una paratona di Pozzo, sul ribaltone di fronte Parisi si esalta e dice no a sua volta.

Parisi rischia l’eurogol dalla sua porta, a portiere battuto, la gioia del gol è negata dalla traversa.

Martines incrocia il tiro ma finisce sul fondo.

Dos Santos prima sbaglia in impostazione, poi si fa perdonare con un’ottima chiusura in angolo quando mancano meno di 5 minuti alla fine del match. Il power play disperato degli ospiti allargherà il divario.

Il powerplay della Cadi Antincendi non funziona, Martines punisce, 5-3.

Pizetta non trova il gol quando mancano 74’’ alla fine.

Pozzo intercetta l’angolo di Honorio, con un rilancio preciso firma il gol del 6-3.

Termina così un match dalle mille emozioni.