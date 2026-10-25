La squadra di Dario Lo Storto conquista il successo esterno per 67-94, trascinata dai 21 punti di Batalskyi e dai 15 di Marcone. Dopo una gara combattuta, l'allungo decisivo arriva nell'ultimo quarto
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FORTUNATO SERRANO'
Il primo canestro lo segna il bomber della Pgs, Mateo Vincitori.
La Dierre si mette all’inseguimento e pareggia, 7-7 con Batalskyi.
I canestri di Miljianic e Misolic portano avanti Reggio Calabria.
Gli etnei pareggiano immediatamente e volano anche in vantaggio.
Marcone sorpassa da tre.
L’and one di Petrovic chiude il primo quarto sul 15 a 22.
Nel secondo quarto, è subito break dei locali (6-0) che rimanda sotto di uno Pgs.
La reazione reggina è devastante sulle ali di Petrovic, Vozza ed Indelicato. 21 a 31 in un amen, controbreak di nove a zero.
La tripla di Pes firma il massimo vantaggio 28-44. Pgs firma un nuovo tentativo di rimonta arrivando sul 33 a 44.
Il secondo periodo termina 38 a 47.
Il nove a zero devastante di inizio terzo periodo sulle ali dei canestri di Misolic, Marcone, Miljianic ed Indelicato piega in due la sfida.
Più quattordici al termine del terzo periodo.
Ottima l’intensità difensiva bianco blu e la circolazione di palla del collettivo.
Nel quarto periodo Moro e Vincitorio le proveranno tutte per riaprire la sfida.
PGS arriverà fino ad un nuovo meno dieci. Il ritorno Dierre è dominante. La tripla di Gleb Batalskyi provoca un nuovo allungo definitivo. Maxi allungo finale fino al 67 a 94 concluso dalla tripla di Luca Giorgino. I bianco blu si preparano così al derby di sabato prossimo contro la Gioiese.
A.S.D. PGS SALES - A.S.D. DIERRE: 67-94 (15-22, 23-25, 12-17, 17-30)
A.S.D. PGS SALES: Urbano 0, Moro 28, Marchese 8, Delia 7, Kljajevic 2, Iremadze 4, Palermo 5, Merilai 0, Vincitorio 13, Drzajic 0. All. Djukic
A.S.D. DIERRE: Pes 3, Giorgino 3, Petrovic 10, Vozza 5, Miljanic 6, Batalskyi 21, Marcone 15, Natalini 8, Misolic 12, Indelicato 11. All. Dario Lo Storto