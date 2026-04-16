Gli emiliani sfruttano il fattore Palabigi e chiudono la serie sul 3-0: amaranto a testa alta, ora focus sui playoff promozione

La sesta sfida tra le sue Reggio, sorride, meritevolmente alla Conad Volley Tricolore di Reggio Emilia che vince il campionato ed ottiene il salto di categoria davanti al proprio pubblico.

La serie infinita tra le due formazioni palesa ancora una volta la forza del fattore campo.

L'effetto Palabigi è importante, gli amaranto sfiorano il pari nel secondo set, sciupando due match point subendo la contro-risposta emiliana.

Le due formazioni si sfideranno ancora una volta, domenica in occasione della Supercoppa di Lega, sempre al Palabigi.

La Domotek Volley Reggio Calabria, campionessa della Coppa Italia Del Monte di Serie A3 dopo aver battuto proprio la Conad non ha terminato qui la sua corsa ma potrà ancora approdare in A2: il 25 aprile,infatti, inizierà la nuova serie di Playoff, ripartendo dalla semifinale contro l'avversaria della passata stagione, sempre in semifinale, la temibile Aqui Terme.

Onore al Volley Tricolore che ha vinto con merito.

Reggio Calabria può andare fiera del percorso fin qui effettuato e di una curva totalmente amaranto che ha coinvolto più di 100 persone in arrivo da qualsiasi parte d'Italia.

Mister Polimeni conferma il sestetto con Mancinelli e Lazzaretto, in opposto Laganà, Innocenzi e Presta con De Santis libero e Saitta palleggiatore .

La Conad risponde con Marini in libero, Chevalier e Mazzon in schiacciata, Mian in opposto con Sighinolfi e Capitan Barone centrali.

Ace di Pippo Sant’Ambrogio.

Sì fa male Matteo Mancinelli: dentro Enrico Zappoli.

Inizio scatenato Conad 5-1.

Mian sigla il 7-2.

8-3 con Sighinolfi in esecuzione dal centro.

Zappoli si scuote con il 10 a 6.

SIghinolfi firma l’undici a sei.

Presta è Lazzaretto con la complicità di Laganà avvicinano Reggio Calabria.

Barone è devastante al centro (13-10).

Ace di Zappoli , muro di Innocenzi e si vola sul meno.

la impatta Lazzaretto.

Reggio Emilia s’invola sul più due(19 17)

Striscia della Conad fino al 22 a 20.

23 -21 con Chevalier sugli scudi .

Il punto del set point passa ancora dalle sue mani: Martin Chevalier. (24-21).

Lazzaretto non molla.

Termina 25 a 22.

Inizia il secondo set, out di Mazzon e a seguire errore della Domotek in battuta, 1-1.

Ace di Chevalier, poi muro di Barone e diagonale, 5-2. Timeout Reggio Calabria.

Al rientro però non cambia la musica, altri 2 punti Conad Reggio Emilia, 7-2

Si sblocca la Domotek con Presta ma errore di Laganà al servizio, 8-3.

Bel lob di Lazzaretto dalla seconda linea, 10-6.

Innocenzi alza il muro, lo segue Lazzaretto, mini break per la Domotek, 11-9.

Riallunga Reggio Emilia, dopo uno scambio durissimo, hanno la meglio i padroni di casa, 14-10.

Presta la schiaccia, ace stupendo di Lazzaretto, -2 Reggio C., 15-13.

Zappoli risponde alla Conad, Lazzaretto dalla seconda linea la inchioda, 17-16.

Laganà alza il ritmo, il muro della Conad non può nulla, 18 pari e mister Zani chiama timeout.

Due video check consecutivi, uno a favore Conad, l’altro per la Domotek, 21-20.

Clamoroso errore di comunicazione tra le fila emiliane, 21-21.

Laganà la salva di faccia, muro clamoroso di Zappoli, 22-23 e timeout Reggio Emilia.

Servizio out di Mian, set point Domotek, 23-24

La pareggia Mazzon, 24-24.

Risponde Laganà, super schiacciata, 24-25.

Mian non ci sta, 25-25.

Muro di Santambrogio, primo set point Reggio Emilia, 26-25.

Super Lazzaretto, 26-26.

Chevalier regala un nuovo set point con una schiacciata precisa, 27-26.

Un errore in ricezione della Domotek regala il secondo set alla Conad, 28-26.

Inizia il terzo set, batti e ribatti, 2-2.

Doppio ace di Mian, 6-3, timeout di mister Polimeni.

La pipe di Lazzaretto è una garanzia, 7-4.

Errori al servizio da entrambe le parti, 10-6.

Chevalier al servizio è devastante, allungo Conad, 13-7.

Si scuote Domotek con Presta ma Mazzon risponde presente, 14-8.

Scambio durissimo vinto dalla Conad, 16-9.

Parrini prova a dare una scossa, 17-10.

Bella schiacciata precisa di Parrini e muro a seguire per la Domotek, 19-14.

Accorcia Reggio Calabria, 20-17, mister Zani chiama timeout.

Chevalier la inchioda, lo segue Mazzon, 22-17.

Sighinolfi regala il primo match ball, 24-19.

Errore al servizio per la Conad, 24-20.

Mazzon schiaccia, mani fuori di Reggio Calabria, vince la Conad Reggio Emilia 25-20 ed è promossa in Serie A2.

Conad Reggio Emilia-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0

(25-22,28-26,25-20)

Conad Reggio Emilia: Bertoni, Signorini, Chevalier 18, Marini, Scaltriti, Barone 6, Mian 15, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 5, Sanguanini, Zecca, Mazzon 9, Santambrogio 4. All. Zani

Domotek Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 7, Presta 8, Lopetrone, Saitta, Motta, Innocenzi 5, Ciaramita, Laganà 12, Lazzaretto 19, Rigirozzo 1, Parrini 2. All. Polimeni

Arbitri Roberto Russo e Antonio Giovanni Marigliano