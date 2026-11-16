Si interrompe al PalaRuggi di Imola la striscia positiva in trasferta della Myenergy Reggio Calabria. Nella nona giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, girone A, i neroarancio cedono all’Andrea Costa Imola con il punteggio di 78-73, al termine di una gara condotta per lunghi tratti dai padroni di casa e riaperta dalla Viola nei minuti conclusivi.

La formazione di coach Michele Carrea parte con buona intensità, trovando soluzioni offensive con Taflaj, Love e capitan Romeo. Imola risponde con efficacia, sfruttando la fisicità sotto canestro e le conclusioni dalla lunga distanza. I biancorossi prendono progressivamente il controllo della gara e chiudono il primo quarto avanti 26-19.

Nella seconda frazione la Viola fatica a trovare continuità offensiva contro la difesa aggressiva dei padroni di casa, che allungano fino al +13. I neroarancio provano a reagire affidandosi alle iniziative di Donadoni e Taflaj, riuscendo a ridurre il divario prima dell’intervallo lungo, raggiunto sul 39-32.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra reggina prova a cambiare inerzia. Romeo riporta la Viola fino al -4, ma Imola trova in Angarica il principale riferimento offensivo. I padroni di casa tornano ad allungare fino al +14, sfruttando la propria superiorità fisica e alcune difficoltà difensive degli ospiti. La reazione neroarancio, alimentata da Calvellini, Touré e Clark, consente comunque di chiudere il terzo periodo sul 57-49.

Nell’ultima frazione Imola sembra poter amministrare il vantaggio, spingendosi fino al +15. La Viola, però, non si arrende e trova nuove energie con Marini, Donadoni e soprattutto Markovic, protagonista di due triple consecutive che riaprono la partita.

A poco più di un minuto e mezzo dalla sirena i neroarancio risalgono fino al -6, prima di avvicinarsi ulteriormente con Touré. Nel finale, però, la tripla di Cipolla restituisce ossigeno ai padroni di casa. Romeo risponde immediatamente, ma gli ultimi possessi non premiano la formazione reggina, costretta ad arrendersi sul definitivo 78-73.

Per la Myenergy arriva così la prima sconfitta lontano dal PalaCalafiore, dopo quattro successi consecutivi in trasferta. Una battuta d’arresto che evidenzia la necessità di trovare maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti, soprattutto nella gestione dei momenti di difficoltà e nel contenimento della fisicità avversaria.

La squadra di coach Carrea sarà chiamata a ripartire dalla reazione mostrata nell’ultimo periodo, lavorando per ritrovare solidità ed equilibrio in vista dei prossimi impegni di campionato.

Andrea Costa Imola – Myenergy Reggio Calabria 78-73

Parziali: 26-19, 13-13, 18-17, 21-24.

Andrea Costa Imola: Chessari ne, Roli 5, Saladini ne, Gasparin 16, Anaekwe 9, Cipolla 13, Preti 5, Raucci 2, Noferini ne, Wiltshire ne, Kouassi 4, Angarica 24.

Allenatore: Luca Dalmonte.

Myenergy Reggio Calabria: Taflaj 8, Markovic 6, Love 4, Donadoni 11, Marini 7, Calvellini 5, Diouf 2, Clark 7, Touré 9, Romeo 14.