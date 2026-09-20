Un campo ai limiti della praticabilità non ha frenato la marcia trionfale della Reggina, che supera senza affanni la pratica Vigor Lamezia e stacca tutti in vetta alla classifica. Un successo limpido, costruito su un approccio feroce alla gara e una qualità di palleggio superiore anche di fronte all'insidia del maltempo. L'avvio dell'undici di Marchionni è una prova di forza assoluta. Gli amaranto schiacciano subito il piede sull'acceleratore e scaldano i guanti di Sabella con un siluro di Baggi. È il preludio a una tempesta perfetta che si abbatte sulla difesa lametina nel giro di pochi minuti: il vantaggio porta la firma di Toscano, caparbio nel capitalizzare con un preciso inserimento sul secondo palo un ribaltamento di fronte.

I padroni di casa accusano il colpo e quattro minuti più tardi incassano il raddoppio: azione da manuale della Reggina, rifinita nel migliore dei modi da Abonckelet, glaciale sotto porta e al quarto centro personale in campionato. La Reggina viaggia sulle ali dell'entusiasmo, spinta dal proprio pubblico, accorso in massa al D’Ippolito. Il sipario sul match cala di fatto prima del riposo, quando Abonckelet decide di salire in cattedra per la seconda volta: spunto personale, inserimento coi tempi giusti e tocco sotto morbido a scavalcare il portiere in uscita.

Nella seconda frazione di gara la Vigor prova a scuotersi senza quasi mai chiamare in causa Lagonigro. Dal canto suo la formazione dello Stretto va a più riprese a un passo dal calare il poker: prima si vedono annullare due reti per posizione di fuorigioco, poi sfiorano il gol con una potente conclusione di Magrassi che si infrange in pieno sulla traversa a portiere battuto. Un secondo tempo di pura gestione e grande autorevolezza che conferma il momento di grazia degli amaranto, sempre più in testa alla classifica.

VIGOR LAMEZIA-REGGINA 0-3



VIGOR LAMEZIA: Sabella, Gomez, Casalongue, Simonetta P., Provazza, Maimone, Cantoro, Ciriello, Sanzone, Ranieri, Simonetta D.. In panchina: Marano, Errico, Diop, Ordonez, Mazza, Borriello, D'Oppido, Stoyanov, Federico. Allenatore: Vargas.



REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rossetti, Toscano; Jallow, Magrassi. In panchina: Madia, Girasole D., Girasole R., Specker, Laaribi, Macrì, Porcino, Rotulo, Alma. Allenatore: Marchionni.

Marcatori: 18’pt Toscano (R), 22’pt e 43’pt Abonckelet (R)