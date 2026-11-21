Al cineteatro Odeon la seconda giornata della manifestazione: istituzioni, sportivi e professionisti hanno parlato di disagio, rispetto e prevenzione. Consegnati i Premi Anassilao 2026

Bullismo e cyberbullismo, ma anche disagio e ansia da prestazione. Sono stati questi i temi al centro della seconda giornata del Trofeo Anassilao, ospitata al cineteatro Odeon di Reggio Calabria. Davanti agli studenti di diversi istituti cittadini, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti sportivi e atleti hanno discusso del ruolo dello sport nella crescita dei giovani e nella costruzione di relazioni basate sul rispetto.

L’assessore regionale Eulalia Micheli ha ricordato il sostegno della Regione Calabria alla quinta edizione del Trofeo, nell’ambito del bando per le grandi manifestazioni sportive, e il coinvolgimento delle scuole. «Abbiamo affrontato un tema importante come il bullismo e il cyberbullismo, insieme ai valori dello sport: il rispetto e le regole», ha detto.

Il consigliere delegato del Comune Fabio Colella ha sottolineato il valore dell’incontro diretto con i ragazzi. «Dialogare con loro attraverso lo sport, ma soprattutto attraverso l’incontro, permette di arrivare al loro cuore e alle loro menti», ha affermato. Colella ha richiamato anche l’impegno dell’amministrazione per garantire alle attività sportive spazi e attrezzature adeguati, ricordando che ai giovani spetta il «coraggio di osare e di provare».

Per Antonello Scagliola, presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, il contrasto al bullismo deve essere un impegno quotidiano nelle scuole e nelle associazioni sportive. «Sport e sociale camminano insieme», ha detto, invitando i dirigenti a inserire il tema nei percorsi di formazione, nei workshop e negli incontri con gli istituti.

Antonio Eraclini, componente della Giunta del Coni Calabria, ha parlato degli sport da combattimento e della disciplina che richiedono. «Non significa semplicemente andare in palestra e prendersi a botte: sono attività in cui emergono il rispetto dell’avversario e del maestro, oltre al sacrificio», ha spiegato. La palestra può diventare anche un luogo in cui imparare a gestire ansia e rabbia. «È importante che si avvicinino a queste attività non solo le vittime di bullismo, ma anche i bulli», ha aggiunto.

Il procuratore Roberto Di Palma, premiato per il suo impegno a tutela dei giovani e dei loro diritti, ha definito la mattinata intensa e ricca di testimonianze. Bullismo e cyberbullismo, ha osservato, possono emergere da situazioni di disagio e difficoltà, anche legate all’ansia da prestazione. Il confronto con gli sportivi e le esperienze condivise possono aiutare i ragazzi a trovare maggiore fiducia in se stessi.

Nel corso dell’incontro sono stati consegnati i Premi Anassilao 2026. Il riconoscimento per la Cultura è andato all’attore Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes, che ha salutato la sala con un videomessaggio; a ritirarlo è stato il fratello Gino. Il premio per l’impresa è stato assegnato a Capua 1880 e ritirato dal Cfo Giuseppe Mallamaci. Quello per lo Sport è andato all’ex pallavolista Antonella Del Core.

Tra gli atleti presenti anche Alessio Sakara, che ha invitato i ragazzi a coltivare i propri interessi e a impegnarsi, Raoul Allegranti, vicecampione del mondo di pattinaggio artistico e campione europeo, e Daniele Miceli, campione europeo di MMA originario di Lamezia Terme. Il tema del bullismo è stato affrontato anche con una rappresentazione ambientata in una classe, interrotta per lasciare agli studenti la scelta su come far proseguire la scena. Il maestro Giuseppe Chirico, che ha preparato i giovani figuranti e cura il torneo di MMA del Trofeo, ha partecipato al confronto. La psicologa Giulia Cogliandro ha illustrato come riconoscere il bullismo e a chi rivolgersi, partendo dai risultati di un sondaggio anonimo raccolto tra i ragazzi.

Il V Trofeo Anassilao prosegue fino a domenica 22 novembre. Al Parco Caserta Sport Village è aperto gratuitamente il Villaggio dello Sport per tutti; sabato e domenica sono in programma le gare di nuoto e pattinaggio artistico. La Mediterranean MMA Open Cup si svolgerà al Palazzetto Pianeta Viola: oggi dalle 18, con la International MMA Gala Night alle 20.30, e domenica dalle 10.