Sport, memoria e amarcord nella terza edizione del torneo dedicato allo storico dirigente. Inaugurati anche i nuovi campi da tennis e basket della Polisportiva

Una giornata di sport e memoria, nel segno di una figura che ha lasciato un’impronta profonda nel calcio del territorio. La Cantera Palmese ha conquistato la terza edizione del Memorial “Gino Gatto”, disputata sabato 29 agosto a Varapodio nell’ambito del cartellone “E…state insieme 2026” e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

La manifestazione è stata preceduta dall’inaugurazione ufficiale dei nuovi campi da tennis e basket della Polisportiva, benedetti dal parroco don Marco Larosa alla presenza delle autorità locali. L’attenzione si è poi spostata sul terreno di gioco, dove sportivi e partecipanti hanno ricordato Gino Gatto, figura storica del calcio varapodiese con oltre trent’anni di attività dirigenziale. Stimato in tutta la provincia reggina, viene ricordato come un autentico pater familias da intere generazioni di calciatori.

Sul piano agonistico, la Cantera Palmese ha confermato il proprio valore dopo la conquista del titolo di campione regionale Amatori 2025-2026, chiudendo il triangolare a punteggio pieno.

Nella gara d’apertura i palmesi hanno superato per 2-0 l’F.C. Varapodio, grazie alle reti di Francesco Cosenza e Tiziano Foti. La vittoria decisiva è arrivata contro il Calcio Gioiese, battuto 2-1 al termine di una sfida combattuta. Per la Cantera sono andati a segno Francesco Tedesco e Domenico Fiorino, mentre la rete della formazione gioiese è stata firmata da Cesare Germanò.

Nell’ultima partita del triangolare il Calcio Gioiese ha prevalso per 1-0 sui padroni di casa dell’F.C. Varapodio, ancora una volta grazie a Germanò, autore del secondo gol personale nel torneo.

Particolarmente significativa la partecipazione dell’F.C. Varapodio, che ha riunito sul terreno di gioco alcune vecchie glorie della squadra azzurra dagli anni Settanta fino agli anni Duemila. Generazioni diverse si sono ritrovate insieme per rendere omaggio a Gino Gatto, con diversi ex calciatori tornati a indossare gli scarpini dopo molti anni.

A chiudere la giornata è stata la cerimonia di premiazione, con la famiglia Gatto al centro della scena. L’organizzatore Marcello Gatto e il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari hanno ringraziato tutti i partecipanti e consegnato coppe e medaglie ai calciatori. L’appuntamento è stato quindi rinnovato al prossimo anno, per continuare a custodire e tramandare l’eredità umana e sportiva dell’indimenticato dirigente varapodiese.