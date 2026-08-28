La Giunta comunale integra le linee di indirizzo e completa il calendario degli eventi civili. Previsti 280mila euro per gli eventi musicali a Piazza Indipendenza

La macchina organizzativa per i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione entra nel vivo. Reggio Calabria si prepara a vivere, dal 10 al 20 settembre, un articolato calendario di appuntamenti civili che accompagnerà le celebrazioni religiose e il momento più atteso della festa: la tradizionale processione della Sacra Effigie, in programma sabato 12 settembre dall’Eremo alla Basilica Cattedrale.

La Giunta comunale ha approvato una delibera che integra le precedenti linee di indirizzo sulle Feste Mariane, destinando alle iniziative oltre 400 mila euro. Il provvedimento si aggiunge a quanto stabilito con la delibera del 13 agosto 2026, con la quale erano state individuate le aree per le attrazioni dello spettacolo viaggiante e per l’insediamento fieristico.

Giostre e fiera, ecco dove saranno allestite

Le grandi attrazioni saranno installate lungo viale Calabria, nella zona di largo Botteghelle, mentre quelle più piccole troveranno spazio a piazzale Ferraris. L’area fieristica destinata agli operatori commerciali sarà invece allestita a Pentimele, lato mare, con gazebo bianchi e strutture autorizzate. La fiera resterà attiva fino al 21 settembre.

Oltre 470mila euro per il programma

Il quadro economico complessivo delle iniziative ammonta a 472.761,98 euro. La parte principale, pari a 402.499,98 euro, sarà finanziata attraverso i fondi PN Metro Plus 2021/2027 R.C. 7.5.1.2 “Distretto Culturale e Turistico”, mentre altri 70.262 euro arriveranno dai fondi Poc R.C. I.3.1.E.

La voce più consistente riguarda la musica. Per gli eventi in programma a Piazza Indipendenza dal 12 al 15 settembre sono stati stanziati 280mila euro. Sarà uno dei principali poli dell’intrattenimento durante i giorni centrali delle celebrazioni.

Circa 80mila euro, Iva inclusa, saranno invece destinati allo spettacolo pirotecnico conclusivo, previsto sul Lungomare Falcomatà, in corrispondenza della spiaggia del Lido Comunale.

Luminarie nei luoghi simbolo

Nel programma trovano spazio anche le luminarie artistiche, per le quali sono stati previsti circa 40mila euro. Le installazioni interesseranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della città e della festa: Piazza Duomo, la Basilica dell’Eremo, Corso Garibaldi, Piazza Italia e il Lungomare.

Le decorazioni saranno presenti anche nei principali punti di accesso a Reggio Calabria, tra cui porto, aeroporto e stazione ferroviaria, contribuendo a creare un’atmosfera festiva già nei principali punti di accesso alla città.

Altri 16mila euro saranno destinati al noleggio dell’impianto di sonorizzazione lungo il percorso processionale, per garantire un’adeguata diffusione dell’audio lungo il tragitto della Sacra Effigie.

Con il nuovo provvedimento, l’Amministrazione comunale completa quindi la cornice organizzativa delle Feste Mariane 2026, puntando su un programma che mette insieme fede e tradizione, musica, spettacolo e valorizzazione urbana.