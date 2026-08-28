VIDEO | Le fiamme hanno coinvolto tre appartamenti. I vigili del fuoco stanno liberando gli occupanti con le autoscale, mentre sul posto stanno arrivando le ambulanze.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un appartamento di una palazzina situata lungo la Nazionale, a Villa San Giovanni.

Dal fabbricato si sono levate fiamme e una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza. I vigili del fuoco sono appena arrivati sul posto per avviare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area.

Secondo le prime informazioni, sono coinvolti tre appartamenti e circa 15 persone sono rimaste bloccate sui balconi.

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di soccorso e stanno raggiungendo gli occupanti con le autoscale per portarli in salvo. Sul posto stanno arrivando anche le ambulanze. L’intervento è ancora in corso.

Al momento non si hanno notizie di eventuali persone coinvolte. Seguiranno aggiornamenti.