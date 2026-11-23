Alessio Donadoni è il miglior realizzatore della Myenergy con 15 punti, seguito da Matteo Calvellini con 13. Per Brescia, Matteo Da Ros chiude con 21 punti. Nel prossimo turno la Viola farà visita all’UCC Assigeco Piacenza

La Myenergy Viola Reggio Calabria cede di misura all’A2A Leonessa Brescia nella decima giornata del girone A di Serie B Nazionale Old Wild West. Sotto di 17 punti dopo il primo quarto, i neroarancio riaprono la partita e arrivano ad avere il tiro del pareggio nell’ultimo possesso. Al PalaCalafiore finisce 65-68.

Brescia prende subito il controllo della gara. Le triple di Sabatini e Da Ros spingono gli ospiti, mentre la Myenergy fatica a trovare soluzioni in attacco e chiude il primo periodo sull’8-25. La squadra di coach Michele Carrea cambia ritmo nel secondo quarto, segna 24 punti e riduce il distacco a sei lunghezze all’intervallo lungo (32-38).

Al rientro dagli spogliatoi la Leonessa torna ad allungare e si presenta all’ultimo quarto avanti 46-56. La Viola resta in partita. La tripla di Clark e il canestro di Donadoni riportano i reggini sul 52-59, poi la pressione difensiva dei neroarancio tiene aperta la gara fino alla sirena. Sul 65-68, il tentativo da tre di capitan Romeo allo scadere manca il bersaglio.

Alessio Donadoni è il miglior realizzatore della Myenergy con 15 punti, seguito da Matteo Calvellini con 13. Per Brescia, Matteo Da Ros chiude con 21 punti.

Nel prossimo turno la Viola farà visita all’UCC Assigeco Piacenza.

Tabellino

Myenergy Viola Reggio Calabria – A2A Leonessa Brescia 65-68

Parziali progressivi | 8-25, 32-38, 46-56, 65-68.

Myenergy Viola Reggio Calabria | Donadoni 15, Calvellini 13, Markovic 8, Romeo 7, Touré 7, Clark 5, Diouf 4, Taflaj 4, Marini 2, Love 0.

Allenatore | Michele Carrea.

A2A Leonessa Brescia | Da Ros 21, Vencato 11, Tavernelli 10, Bazan 7, Sabatini 6, Bedin 5, Burns 4, Lombardi 4, Santinon 0, Klanjšček 0, Frosini 0.

Allenatore | Marco Calvani.