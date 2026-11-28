Il Club ringrazia l’atleta per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel corso della sua esperienza in riva allo Stretto
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
FORTUNATO SERRANO'
La Myenergy Reggio Calabria comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Daniel Love per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla società neroarancio.
Il Club ringrazia Daniel per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel corso della sua esperienza a Reggio Calabria, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e per la sfera personale.