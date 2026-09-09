L’11 e 12 settembre il Lungomare ospiterà la terza tappa del trofeo. I protagonisti: «Lo Stretto è una palestra naturale per gli sport del mare »

Il mare entra nel cuore istituzionale della città per raccontare una delle grandi sfide sportive che si terrà nelle acque dello Stretto. Si è svolta nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’OptiSud – Mediterranean Cup, la manifestazione dedicata alla vela giovanile che porterà in città i migliori giovani talenti italiani della classe Optimist.

Un luogo simbolico per presentare un evento che punta a rafforzare il legame tra Reggio Calabria e il mare. L’incontro, moderato dal giornalista Vincenzo Comi, ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio comunale Federico Milia, dell’assessore comunale Marco Franchini, della presidente del Circolo Velico Reggio Calabria Valentina Colella, del consigliere nazionale FIV Fabio Colella e del presidente del CIP Calabria Antonello Scagliola.

L’11 e 12 settembre, il Lungomare di Reggio Calabria e lo specchio d’acqua antistante l’Arena dello Stretto saranno il teatro della terza tappa dell’OptiSudMediterranean Cup, con le piccole derive Optimist protagoniste di due giornate di sport, talento e passione.

Una competizione che vedrà sfidarsi giovani velisti provenienti da diversi circoli italiani, con la presenza annunciata anche del campione italiano della classe Optimist.

Fabio Colella: «Il Lungomare sarà una tribuna naturale sulla vela»

Ad aprire gli interventi è stato Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela e consigliere comunale di Reggio Calabria, che ha evidenziato il valore sportivo e promozionale dell’appuntamento.

«Una bellissima regata si svolgerà l’11 e il 12 settembre nelle acque di Reggio Calabria, è un grande ritorno. Il ritorno della Mediterranean Cup è abbinato all’OptiSud, una manifestazione che abbraccia tutte le regioni del Sud Italia».

Colella ha sottolineato l’alto livello tecnico della manifestazione:

«Aumenteranno i numeri, ci sarà soprattutto un’ottima qualità. È prevista anche la presenza del neocampione italiano che verrà qui a Reggio Calabria a provare le nostre acque».

La scelta del periodo delle Feste Mariane non è casuale:

"Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione durante le feste, in modo tale che tutta la gente possa avvicinarsi al Lungomare e vedere questo spettacolo. Le vele bianche riempiranno il nostro mare».

Un evento pensato anche per avvicinare i cittadini alla vela:

«Il Lungomare sarà una sorta di balcone, una tribuna naturale dove poter vedere il nostro sport. Avremo tutta la vela giovanile italiana, quella che in questo anno agonistico si è distinta nei campi di regata».

Valentina Colella: «Reggio Calabria punto di riferimento nazionale»

Grande soddisfazione anche nelle parole di Valentina Colella, presidente del Circolo Velico Reggio Calabria e della VI Zona FIV Calabria-Basilicata.

«È un grande onore essere ancora punto di riferimento nazionale come città di Reggio Calabria e come regione Calabria. Anche quest’anno Calabria Straordinaria ci ha supportato per divulgare maggiormente quella che è l’attività velica nella nostra bellissima Calabria».

La presidente ha evidenziato il ruolo della manifestazione anche nella crescita dei giovani atleti.

«Avremo degli osservatori federali presenti sui gommoni che seguiranno l’evolversi di queste giovani generazioni del Sud Italia, tutte concentrate a Reggio Calabria».

Sul rapporto tra lo Stretto e la vela, Colella ha aggiunto:

«Di solito non si fanno previsioni perché il velista è molto scaramantico. Reggio Calabria però non ha mai tradito e non ha mai deluso. Anche questa volta ci aspettiamo di essere protetti da Eolo».

Milia: «Reggio deve sfruttare il 100% delle sue potenzialità»

Il presidente del Consiglio comunale Federico Milia ha collegato l’evento alla visione di una città capace di ospitare grandi appuntamenti nazionali e internazionali.

«Anche questa iniziativa va nell’ottica che tutta l’amministrazione, a partire dal sindaco Francesco Cannizzaro, vuole dare all’impostazione della città: non essere più vista come una città di periferia o di provincia, ma come una delle principali città d’Italia».

Per Milia la strada è quella di puntare sulle proprie risorse.

«Non dobbiamo aspettare che venga qualcuno dall’altra parte d’Italia a dirci che siamo pronti. Dobbiamo essere noi a voler alzare il tiro».

Un ruolo centrale viene riconosciuto proprio al mare:

«Parliamo di sport del vento, come in questo caso, e di discipline che trovano nel nostro territorio condizioni geografiche e ambientali uniche».

«Siamo molto fortunati, dobbiamo essere bravi a sfruttare questa fortuna. Fino a oggi abbiamo utilizzato una piccola parte delle nostre potenzialità, dobbiamo arrivare a sfruttarle al massimo».

Franchini: «La vela può essere un motore per il turismo»

L’assessore comunale Marco Franchini ha evidenziato le ricadute positive che eventi di questo tipo possono generare sul territorio.

«Sono iniziative importanti che devono essere diffuse. Non può esserci solo un’iniziativa come questa. Ringrazio il Circolo Velico, ma una città di mare come Reggio deve portare il meglio anche dal punto di vista delle competizioni nazionali».

Secondo Franchini, lo Stretto rappresenta una risorsa naturale per gli sport nautici.

«Reggio può essere considerata una palestra unica per quanto riguarda gli sport nautici, soprattutto per le condizioni del vento e delle correnti».

L’assessore ha poi collegato la vela alla strategia turistica della città:

«È qualcosa di veramente importante per destagionalizzare il turismo e creare qualità».

Non solo sport, ma anche cultura del mare:

«Gli sport nautici significano attenzione al mare, pulizia delle coste e gestione etica dei comportamenti. Può essere davvero un salto culturale per la città».

Scagliola: «Presto una tre giorni paralimpica di vela»

Nel corso della conferenza è intervenuto anche Antonello Scagliola, presidente del CIP Calabria, annunciando nuovi progetti dedicati alla vela paralimpica.

«Non stiamo scaldando i muscoli, ci stiamo preparando attraverso queste iniziative straordinarie verso quello che sarà il programma invernale e primaverile per la città».

Scagliola ha poi annunciato:

«In Calabria c’è il campione italiano paralimpico. In giunta abbiamo deliberato un progetto affinché ci sia una tre giorni paralimpica di vela. Abbiamo finalmente le barche anche qui a Reggio Calabria e faremo dei match race paralimpici, qualcosa che fino a qualche tempo fa era impensabile».

Con la presentazione nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio prende dunque il via il percorso verso un appuntamento che vuole trasformare lo Stretto in un grande campo di regata naturale, con il Lungomare pronto ad accogliere atleti, famiglie e appassionati.

Due giorni di sport e spettacolo, con le vele dei giovani protagonisti davanti alla città e a uno dei panorami più suggestivi del Mediterraneo.