«Una Redel Reggio Calabria grintosa, tosta, vogliosa di strappare il pass qualificazione, centra i quarti di finale play-off (dove incontrerà giovedì Barcellona). Eliminata così la Miwa Benevento – si legge nella nota stampa della societò neroarancio – che fino all’ultimo ha battagliato sul parquet del PalaCalafiore e di fronte ad una splendida cornice di pubblico che ha sostenuto i padroni di casa dalla palla a due fino alla sirena conclusiva.

Altissimo ritmo nel primo quarto, con la Redel a dettare il gioco e Miwa ad inseguire. Dieci punti per Maresca trascinatore, dall’altra parte i “soliti” Murolo e Acosta per il 21-16 dei primi dieci minuti.

Nel secondo periodo è una Viola ancora più “cattiva” sportivamente parlando. Si passa a zona 2-3 in difesa, mentre in attacco Laquintana e Clark servono il “piatto principale” con contorno di Laganà. Il risultato? Neroarancio che volano sul massimo vantaggio sul +14 poi ridotto dagli ultimi due attacchi ospiti e si va al riposo sul 42-33.

Botta e risposta continui al rientro dagli spogliatoi. I reggini sempre in vantaggio, manca solo il colpo del ko. Maresca, Laganà e Clark segnano punti importanti, ma Benevento regge l’urto e chiude la terza frazione di gioco sotto di 8 punti (59-51).

Il quarto e ultimo periodo vede i ragazzi di Cadeo alzare ulteriormente l’intensità in entrambe le metà campo: due triple a testa per Maresca e Laquintana valgono l’allungo decisivo e lo stesso Maresca piazza due “stoppatone” che certificano la sua serata da MVP, nonostante il tentativo di rimonta ospite (12 triple realizzate). Si chiudono i giochi sul definitivo 90-77.

Intensità, ritmo, una Redel che da tutto quello che ha in campo e non sono da dimenticare gli ottimi apporti di Laganà, Fiusco, capitan Fernandez, Marini ed il già citato Clark.

Si ritorna in campo giovedì, come detto contro Barcellona: si resetta nuovamente tutto, pronti a ricominciare, consapevoli della propria forza e poi con un pubblico così»

Redel Viola Reggio Calabria – Miwa Benevento 90-77 (21-16/42-33/59-51)

Redel Reggio Calabria: Agbortabi, Fiusco 9, Marangon 1, Marinelli, Laganà 17, Fernandez 7, Zampa, Marini 8, Maresca 19, Clark 11, Laquintana 18, Macrillante. All. Cadeo.

Miwa Benevento: Rianna 4, Filipovic 14, Bongiovanni 6, Iomelli, Acosta 13, Murolo 17, Di Febo 6, Giacomi 15, Miraglia 2. All. Parrillo.

ARBITRI: Barbagallo e Filesi di Catania.