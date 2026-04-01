«La Puliservice Reggio Calabria non si ferma più. La squadra guidata dal Mister Franco Giglietta ha superato con un perentorio 3-0 la Magna Graecia Catanzaro, conquistando così l’accesso ai quarti di finale dei playoff.



Una prestazione di carattere, quella delle ragazze reggine, che hanno messo in campo intensità e qualità, lasciando poco spazio alle avversarie».

A margine del match, Peppe Sgrò, dirigente responsabile, anima del progetto Sportspecialist, uomo basilare e strategico, ha analizzato la gara con soddisfazione, sottolineando la crescita della squadra nel momento più importante della stagione.



«Che gara è stata? Si è vista una bella squadra – ha esordito Sgrò – con una buona distribuzione in campo e molta velocità. Anche le battute sono state fatte bene, così come le ragazze sanno fare quando entrano in campo con la giusta mentalità”.



Un risultato che conferma il buon momento di un gruppo che aveva già ben figurato durante la regular season. «Fin qui è stato un percorso abbastanza performante – ha proseguito il dirigente – sia nella fase regolare che in questo avvio di playoff. La squadra si sta comportando molto bene, ma ora la cosa più importante è superare anche il prossimo turno contro Castrovillari».



Sguardo già rivolto al futuro, con un pensiero che va al possibile epilogo di questa avventura. «Io prevedo che in questa fase finale si arriverà a giocare la finale con Rossano», ha aggiunto Sgrò, lanciando un chiaro segnale di ambizione.

Non è mancato un accenno all’amaro ricordo della finale di Coppa Calabria, persa forse proprio per un approccio diverso rispetto a quello visto stasera. «In quella occasione non ho visto la squadra che ha giocato come ha giocato sempre – ha spiegato – era molto contratta, non c’era molta distribuzione. Abbiamo pagato disattenzioni ed errori in battuta parecchi. Insomma, una partita completamente diversa».